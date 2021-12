Bestensee

Das Jahr 2021 neigt sich dem Ende zu, Zeit einen Blick zurück auf die wichtigsten Ereignisse des Jahres zu werfen. Das Jahr 2021 war in Bestensee geprägt von starkem Baugeschehen, der Auseinandersetzung um den Kauf eines Grundstücks und der Errichtung von Corona Test- und Impfstellen. Hier ist unsere Chronik:

Januar

Großeinsatz der Feuerwehr wegen eines Amazon Paketes Quelle: Andrea Müller

Ein Amazon-Paket für Frank Richter löst einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei aus. Über 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei holten in Vollmontur aus dem Haus von Frank Richter ein verdächtiges Amazon-Paket. Darin befand sich eine verdächtige weiße Substanz, die auch hätte Sprengstoff sein können. Sie wurde später im Labor untersucht. Wie sich heraus stellte, war es weißer Kristallzucker und damit völlig ungefährlich. Richter bekam von Amazon einen Gutschein in Höhe von 150 Euro. Er legte die gleiche Summe noch einmal oben drauf und spendete sie an die Jugendfeuerwehr im Ort.

Februar

Das Kaiserliche Postamt in der Hauptstraße wird wieder eröffnet. Unternehmer Alexander Neumann hat das historische Gebäude von 1909 von Grund auf saniert und auch wieder eine Poststelle darin eröffnet.

März

Mit einem Tag der offenen Tür in der Kita in Bindow. werden junge Eltern in die Nachbargemeinde gelockt. Die Gemeinde Heidesee hatte Bestensee das Gebäude überlassen, damit Kita-Plätze entstehen können.

Ein Elch schwimmt durch den Tonsee. Die Aufnahmen von dieser Sensation machen nicht nur im Ort die Runde.

April

Es formiert sich ein Bürgerprotest mit mehr als Hundert Teilnehmern gegen die Pläne, im Ortsteil Pätz Markthalle und Seeterrassen zu errichten.

Mai

Immer mehr Corona-Testzentren schießen wie Pilze aus dem Boden. Im Mai wird sogar eines in der Landkost-Arena eröffnet. Später wird hier auch geimpft.

Baum statt Blumen für Hardy Pöschk aus Pätz Quelle: Andrea Müller

Gemeindevertreter, aber auch Vertreter aus Vereinen und Firmen, hatten für Hardy Pöschk ein ganz besonderes Geschenk zu dessen 70. Geburtstag im Mai. Er erhielt nämlich einen Baum statt Blumen. Gemeinsam mit seinen Gästen setzte der Jubilar die Roteiche in die Erde der Dorfaue von Pätz, wo Pöschk auch einen Getränkehandel (HP Service) betreibt. Auf dem Platz vor seiner Haustür stehen bereits sehr stattliche Bäume. Der „Youngster“ maß im Mai aber immerhin auch schon seine sieben Meter. Der Baum kam aus der Baumschule Puchert in Zeesen und kostete rund 750 Euro.

Juni

Die in Königs Wusterhausen gekündigte Montessori-Schule soll nach Bestensee umziehen. Die Gemeindevertreter sind dafür, wissen im Juni jedoch nicht, auf welchem Grundstück die Schule entstehen könnte.

Landpartie konnte 2021 wieder am Weinberg in Bestensee stattfinden Quelle: Andrea Müller

Der Weinberg-Verein Bestensee war überraschend dann doch bei der 26. Landpartie im Juni dabei. Erst hatte man befürchtet, dass wie schon ein Jahr zuvor die Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie ins Wasser fällt. Herbert Krenz führte die Besucher dann aber doch über den Weinberg mit 3500 Weinstöcken und erzählte viel Wissenswertes über den Weinanbau, den kostbaren Nektar aus den Trauben und dem Verein. Wegen Corona mussten sich in diesem Jahr aber die Besucher registrieren, die das jedoch nicht abschreckte, sondern gern kamen. Allerdings gab es dieses Mal nicht wie sonst ein Programm. Das fiel der Pandemie zum Opfer.

Juli

Isabell Pöggel wird das neue Gesicht der Wählergemeinschaft „WIR!“. In einem Interview erzählt sie von ihren Visionen.

August

Die Grundschule bekommt mit Beginn des neuen Schuljahres ein „Grünes Klassenzimmer.“

Die One-Week-Band Bestensee Quelle: Andrea Müller

In Corona-Zeiten fast eine Sensation: Im Vereinshaus in der Bestenseer Waldstraße trat im August die „One-Week-Band“ auf und begeisterte das Publikum. Die jungen Leute hatten sich bei diesem Musikprojekt unter Leitung von Monique Krüger-Siegert und Gonzalo Marinucci zusammen gefunden, um gemeinsam zu musizieren. Kaum einer von ihnen hatte zuvor musikalische Erfahrungen gesammelt. Innerhalb einer Woche rauften sie sich zusammen, spielten auf Instrumenten und sangen. Weil der Auftritt so genial war, lud der Heimat- und Kulturverein die Band zu einem Auftritt beim Dorffest ein – fast zusammen mit einem Puhdy, der ebenfalls auftrat.

September

50 Jahre lang ist Manfred Neuhaus Mitglied im Schutz- und Gebrauchshundeverband Zeesen/Bestensee.

Oktober

Der „Seepark“ im Ortsteil Pätz ist fertig. 63 Häuser entstanden.

November

Auf Antrag von „WIR!“ sollen sich Investoren künftig mehr an den Folgekosten beteiligen, beschließt das Gemeindeparlament.

Dezember

Lange währte der Streit um ein Gutachten zur Bewertung des BEV-Grundstücks. Im Dezember spricht sich die Gemeindevertretung dann doch dagegen aus.

Von Andrea Müller