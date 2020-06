Kiesgrube Pätz: Neue Naturschutz-Schilder aufgestellt

Pätz

Mit Schildern und Holzpfählen „bewaffnet“ machten sich Naturschützer am vergangenen Wochenende wiederholt auf den Weg in die Kiesgrube Pätz, um das Landschaftsschutzgebiet noch strikter abzuschotten vor Motocross- und Quadfahrern. An allen zehn Zufahrten entlang der Kiesgrube platzierten sie die Schilder mit der charakteristischen Eule.

Zur Galerie Die Kiesgrube Pätz gehört zu den schönsten Landschaften im Landkreis Dahme-Spreewald. Naturschützer bemühen sich seit Jahren um die sensible Natur mit seltenen Pflanzen und Tieren.

Erste Früchte der Arbeit

Ihre Arbeit, die Anfang des Jahres noch einmal intensiviert wurde, beginne Früchte zu tragen. „Wir arbeiten eng mit dem Landkreis und auch der Polizei zusammen“, erklärte Matthias Rackwitz. Zuletzt hatte der Landkreis Dahme-Spreewald mitgeteilt, hohe Geldbußen zu verhängen, falls jemand weiterhin motorisiert in die Kiesgrube einfährt. Bis zu 65 000 Euro Bußgeld könnten verhängt werden, hieß es.

Schilder an allen Zufahrten

Ein großer Teil von den Naturschützern vom Naturschutzbund ( Nabu) war jetzt mit dem Fahrrad gekommen, nur Matthias Rackwitz fuhr ein Stück motorisiert in das Gebiet hinein, weil er das Material transportierte. In Absprache mit der Naturwacht und der Unteren Naturschutzbehörde wurden Löcher aus dem sandigen Boden ausgehoben, in die dann die Pfähle mit den Schildern eingesetzt wurden. Schon vor einigen Wochen hatten sie direkt am Eingang zum Schutzgebiet ein Hinweisschild aufgestellt, dass das Befahren untersagte. Es war innerhalb weniger Tage beseitigt worden.

Schon einmal gestohlen und nun erneut aufgestellt: Das Schild Betreten und Befahren des Kiesgrubengeländes verboten. Quelle: Andrea Müller

Auseinandersetzung währt schon Jahre

Wer dahinter steckte, ließ sich nur erahnen. Seit Jahren fechten die Naturschützer den Kampf mit den Motocross-Sportlern aus, die das exotische Gebiet mit hohen Sanddünen für sich entdeckt hatten. Doch mit den wilden Fahrten durch das Gelände bedrohten sie die sensible Natur hier. „Vor allem der Bestand der Kreuzkröte geriet in Gefahr“, weiß Klaus Schneider aus Königs Wusterhausen. Denn mit ihren Fahrzeugen seien die Cross-Fahrer mitten durch die Laichgewässer gerast.

Uferschwalbe könnte zurück kehren

Auch andere bedrohte Tierarten verschwanden durch den Krach der Motoren und die Zerstörung des Geländes. Dazu gehöre etwa die Uferschwalbe. Die will man nun wieder anlocken, indem eine der abgebrochenen Kanten an der Kiesgrube entsprechend gestaltet wird. „Da würden sich die Uferschwalben sicher wohlfühlen“, meint Schneider auf den Hang hinweisend.

Abbruchkante: Hier sollen die Uferschwalben möglichst bald wieder Einzug halten. Quelle: Andrea Müller

So ruhig war es noch nie in der Kiesgrube

Mit dabei waren am Wochenende auch Wolfgang Purann, Ortschronist in Bestensee, Annett Wolf und Frank Deichmann (WIR!) sowie Jens Lüthje, der über Facebook Anschluss an die Gruppe gefunden hatte, sowie Sandra Bein, Erika Hampel, Joseph Leuthner und Felix Böhme vom Nabu. „Erstaunlich ruhig heute hier“, stellte Klaus Schneider bei der Aktion fest, denn seit Wochen waren offensichtlich mal keine Quadfahrer oder Motocross-Sportler gekommen, um sich in der Kiesgrube Pätz auszutoben.

Wolfgang Purann, Ortschronist in Bestensee, war bei der Schilder-Aktion am Wochenende auch mit dabei. Quelle: Andrea Müller

Strafanzeige und Bußgeld

„Das zeigt uns, dass unsere Bemühungen in die richtige Richtung gehen“, erklärte Matthias Rackwitz. Deswegen wollten sie auch weiter am Ball bleiben und nicht nachlassen, bis die Kiesgrube sicher ist vor motorisiertem Eindringen. Mittlerweile engagierten sich auch Landratsamt und Polizei intensiver. Wegen Fahrens ohne Kennzeichen habe einer der Motorsportler sogar eine Strafanzeige am Hut. Einem weiteren sei ein Bußgeld von 300 Euro auferlegt worden. „Solche Maßnahmen wirken“, sind sich die Naturschützer sicher.

Polizei informiert

Am 1. Mai noch hatte Frank Deichmann die Polizei gerufen, weil einige Motocross-Sportler in der Kiesgrube zugange waren. Er habe sie selbst freundlich angesprochen, doch nur aggressive Antworten erhalten. „Was sollen wir denn sonst tun, wenn wegen Corona alles geschlossen ist“, habe ihm einer geantwortet. Deichmann erinnert sich, dass die beiden Personen aus Nauen und Müggelheim kamen.

Eindeutige Spuren von motorisierten Eindringlingen in die Pätzer Kiesgrube. Wer sich das jetzt noch traut, muss mit hohen Bußen rechnen. Quelle: Andrea Müller

Nächstes Ziel Google

Denn über Google, so Rackwitz, werde die Kiesgrube als Freizeitgebiet ausgewiesen. Das locke viele – insbesondere Moto-Crosser – auch außerhalb von Brandenburg an. Um das zu ändern, habe er bereits mehrfach versucht, mit Google in Kontakt zu kommen. Leider sei das bisher nicht erfolgreich gewesen. Er wolle sich aber weiter stark machen, dass dies geändert wird.

Von Andrea Müller