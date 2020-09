Bestensee

Jede Nacht um zwei Uhr beginnt der Arbeitstag für Stefan Schmeckebier. Dann lädt der 32-Jährige aus Bestensee ( Dahme-Spreewald) stapelweise Zeitungen in sein Auto und geht auf Tour. „Am wichtigsten ist es, die Route im Kopf zu haben“, erklärt er. Die Arbeit als Zusteller ist sein Hauptberuf, mehrere Hundert Zeitungen muss er möglichst bis sechs Uhr in die passenden Briefkästen gesteckt haben, pro Schicht legt er dabei 75 Kilometer mit dem Auto zurück. Da reicht die Zeit nicht, um jedes Mal auf der Liste nachzuschauen, welcher Kunde als nächster kommt. „Ich habe ein fotografisches Gedächtnis, ich merke mir nicht so sehr die Namen, sondern das Aussehen der Briefkästen“, berichtet Schmeckebier. Glücklicherweise sind Zeitungsabonnenten meist treue Kunden, so dass sich an den Routen nur wenig ändert.

Der gelernte Elektriker hatte nach seinem Start im Handwerk schnell gemerkt, dass die Arbeit auf wechselnden Baustellen mit langer Anfahrt nichts für ihn war. „Es blieb nichts mehr vom Tag“, meint er. Seine Mutter, die früher einmal nebenberuflich die MAZ ausgetragen hatte, brachte ihn auf den Gedanken, Zusteller zu werden. Inzwischen ist er seit sechs Jahren dabei und hat es nicht bereut. Schwer ist es natürlich, wenn im Winter zum Beispiel die Straßen voller Eis und Schnee sind und er noch vor den Räumfahrzeugen los muss. Oder wenn er bei heftigem Regen warten muss, bis er die Zeitungen einigermaßen trocken zum Briefkasten bekommt, so dass sein Zeitplan aus dem Takt gerät. Ansonsten aber genießt er es, allein in der Nacht unterwegs zu sein oder in den frühen Morgenstunden am Gartenzaun ein paar Worte mit seinen Kunden zu wechseln.

Positive Rückmeldungen am Gartenzaun

Es sind tatsächlich Etliche, die ihn morgens abpassen, weil sie schon auf die Frühstückslektüre warten. Wenn er sich dann mal verspätet, wird das auch gleich registriert. In aller Regel bekommt er von den Kunden aber positive Rückmeldungen und erhält etwa zu Weihnachten auch kleine Geschenke. Das ist für ihn ein schönes Gefühl. „Da merkt man, dass die Arbeit gewürdigt wird“, sagt er. Schließlich ist es nicht selbstverständlich, dass die Zeitung jeden Morgen zuverlässig und pünktlich im Briefkasten liegt. In der Sommersaison etwa wird die Arbeit für Stefan Schmeckebier ein wenig komplizierter, weil dann etliche Berliner ihre Sommerhäuser in der seenreichen Region beziehen und sich ihre Zeitungen dorthin liefern lassen. Dann erhöht sich die Zahl der sogenannten Fremdzeitungen wie Morgenpost, Berliner Zeitung oder Tagesspiegel, die er in die Briefkästen zu stecken hat. Konzentration ist dann besonders gefragt, denn natürlich will niemand mit dem falschen Blatt beliefert werden. Es kommt auch schon mal vor, dass er an einem Briefkasten vorbeifährt und es erst nach einigen Kilometern bemerkt. Dann muss er noch einmal zurück.

Erst wenn der letzte Briefkasten gefüllt ist, kann der Zusteller ins Bett gehen. „Aber es ist auch viel Freizeit tagsüber möglich“, sagt er. Das ist ihm wichtig, auch wenn manchmal wenig Schlaf bleibt. Denn abends geht er häufig noch einem Nebenjob im Cinestar-Kino in Wildau ( Dahme-Spreewald) nach, wo er im Servicebereich arbeitet, Karten kontrolliert und manchmal auch Popcorn verkauft. Wegen Corona war das Kino wochenlang geschlossen, inzwischen läuft der Zweitjob wieder. Und auch seinem Lieblingshobby als Fußballer beim örtlichen Verein Grün-Weiß Deutsch-Wusterhausen kann er wieder nachgehen. „Den Sport brauche ich als Ausgleich“, sagt er.

Manche Freunde und Bekannte verstehen nicht so ganz, warum Stefan Schmeckebier auf Dauer bei der Nachtarbeit bleiben will, aber er ist glücklich als Zusteller. „Ich liebe die Selbstständigkeit, die ich in dem Beruf habe“, sagt er.

