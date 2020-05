Campingplätze erwarten Ansturm zu Pfingsten

Körbiskrug/Bestensee

Pünktlich zum Pfingstwochenende startet die Campingsaison in Dahme-Spreewald. Seit Montag dürfen Zeltplätze in Brandenburg offiziell ihre Tore wieder für Urlauber öffnen. Die Nachfrage bei den Campingplatzbetreibern ist groß. Viele Menschen nutzen die Gelegenheit für einen Urlaub im Grünen nach Wochen des Corona-Shutdowns.

„Bei uns steht das Telefon seit Tagen nicht mehr still“, sagt Roberto Heß, Betreiber des Campingdomizil Körbiskrug. Sein Campingplatz am Zeesener See ist über das Pfingstwochenende komplett ausgebucht. Im Vergleich zu den Vorjahren sei ein solch großer Ansturm an Pfingsten ungewöhnlich, sagt Heß.

Umsatzeinbußen durch Corona-Shutdown

Er vermutet, dass viele, die ihren Oster- oder Pfingsturlaub in diesem Jahr wegen der Corona-Reisebeschränkungen absagen mussten, jetzt Urlaub vor der eigenen Haustür machen. Heß nimmt bereits Buchungen für die Sommerferien entgegen und hofft, dass die Nachfrage weiterhin stabil bleibt. „Durch Corona haben wir die Umsätze aus März und April verloren.“

Campingurlaub in Zeiten von Corona

Dauercamper und Wohnmobilbesitzer dürfen bereits seit dem 15. Mai wieder auf die märkischen, sofern sie über ein autarkes Sanitärsystem verfügen. Für alle anderen Campinggäste müssen die Campingplatzbetreiber dafür sorgen, dass die Hygiene- und Abstandsregeln der Corona-Eindämmungsverordnung in den Sanitär- und Gastronomiebereichen eingehalten werden.

Roberto Heß hat deshalb in den vergangenen Tagen etliche Vorkehrungen in den Waschräumen getroffen. So haben er und seine Mitarbeiter zusätzlich Trennwände im Sanitärbereich eingezogen und Desinfektionsmittelspender aufgestellt. Camper bekommen die neuen Regeln zum Infektionsschutz bereits beim Check-In schriftlich ausgehändigt.

Auch auf dem Zeltplatz gilt die Regel, dass sich nur Angehörige zweier Haushalte treffen dürfen. Heß und sein Team wollen darauf achten, dass die Bestimmungen auch im Urlaub eingehalten werden. „Vor allem appellieren wir aber an die Vernunft der Gäste, sich zu ihrem eigenen Wohl daran zu halten“, erklärt er. „Meine Beobachtung ist jedoch bislang, dass die große Mehrheit der Leute sehr verantwortungsbewusst mit den neuen Regeln umgeht.“

Über Pfingsten komplett ausgebucht

Campingplatzbetreiber Manfred Prosch hat mit seinen Gästen ähnliche Erfahrungen gemacht: „Die Gäste sind in der Regel sehr diszipliniert.“ Seit Montag darf Prosch auf seinen Zeltplätzen Naturcamping Kiessee und Naturcamping Tonsee in Bestensee wieder Urlauber empfangen. Die insgesamt rund 400 Stellplätze auf den beiden Campingplätzen sind über Pfingsten ebenfalls restlos ausgebucht.

Bei Prosch sind es vor allem Wohnmobilbesitzer aus der Region Berlin-Brandenburg, die statt zum Gardasee jetzt an den Kies- oder Tonsee fahren. Gäste, die in Zelten übernachten, hat er hingegen kaum. Dafür kommen manche Pfingst-Camper sogar extra aus München angereist.

Doch auch hier steht der Campingurlaub im Zeichen der Corona-Bestimmungen: Die Imbisse auf Proschs Campingplätzen verkaufen Speisen und Getränke lediglich außer Haus, die sanitären Anlagen werden mindestens alle zwei Stunden gereinigt, Desinfektionsmittel steht bereit. Den Großteil seiner Kunden kennt Manfred Prosch persönlich. „Wir wissen, wer zu wem gehört und weisen die Leute freundlich darauf hin, wenn mehr Personen als erlaubt zusammensitzen.“

