Professor Walter Kirsche wäre am 21. Juni 100 Jahre alt geworden. Der NABU-VR Dahmeland nahm diesen Tag zum Anlass, zu einer kleinen Feier auf das zwei Hektar große Grundstück, einem Flächennaturdenkmal mit Streuobstwiese, Trockenrasen, Teich und Feuchtwiese in Pätz, Lindenstraße 26 einzuladen. „Ich freue mich unter diesen schwierigen Zeiten das Jubiläum hier mit ihnen feiern zu können“, begrüßte Stephan Runge vom NABU die Gäste.

Erbe von Walter Kirsche erhalten

Seit 2013 ist der NABU Eigentümer des Grundstückes, mit dem Auftrag das Erbe von Walter Kirsche zu erhalten. Dessen Leben war weit über den beruflichen Aufgabenbereich hinaus geprägt vom Einsatz für das Leben und die Natur. Der Mediziner war Ortsnaturschutzbeauftragter in Pätz und Mitglied im NABU. Gisela Deckert aus Kallinchen, die Ehrenvorsitzende des NABU Dahmeland feierte zwei Tage vorher ihren 90. Geburtstag. In Pätz dabei zu sein, war für sie eine angenehme Pflicht.

60-jährige Freundschaft

Die Zoologin und Tierschützerin kann auf eine über sechzigjährige Freundschaft mit der Familie Kirsche zurückblicken. In ihren Erzählungen lässt sie ihn wieder aufleben: „ Walter hat immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass viele Insekten und Vögel in seinem Garten zu Hause waren“, berichtet sie und das er immer darauf geachtet habe, dass so gemäht werde, dass ja nicht die Schmetterlinge ausgemäht werden. Auch das es extra genügend Steinhaufen gab für die Eidechsen, die er nach ihrer Umsiedlung auf seinem Grundstück wieder angesiedelt hat gab und das es genug Gras und Totholz gab, wo sich die Insekten verstecken konnten. „Leider stößt das Totholz heute bei einigen Mitbürgern auf Unverständnis, weil es ihrer Meinung nach unordentlich aussieht“, so die Naturschützerin, die sich darüber nur wundern kann.

Extra aus Bindow gekommen

Brigitte und Hermann Köhler waren aus Bindow gekommen. „Wir haben einen naturnahen Garten und da waren wir natürlich interessiert uns das hier einmal anzuschauen und Anregungen mitzunehmen“, sagt Brigitte Köhler. Auch Axel Schulze von der anderen Straßenseite ließ es sich nicht nehmen, mal vorbeizuschauen. „Ich wollte einfach mal gucken, hab ich doch als Student bei ihm im Sommer gemäht, im Winter geholfen die Schildkrötenanlage zu schließen und dabei ein bisschen Geld verdient“, erzählt er und findet es schade, dass es keine Beschilderung an den Bäumen mehr gibt.

