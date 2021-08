Pätz

Nun soll es endlich los gehen mit dem Bau des Landhauses im Seepark Pätz. Anders als zunächst vorgesehen, wird es nun aus zwei Mehrfamilienhäusern bestehen. Die Gebäude bilden den Abschluss der Arbeiten im Wohnquartier direkt am Pätzer Vordersee. Insgesamt sollen in dem zweigeteilten Landhaus 51 Wohnungen entstehen, so Marko Paech, Projektentwickler.

Das Landhaus Pätz wie es sich die Projektentwickler vorstellen. Quelle: Bonava

Umplanung nach Diskussion im Gemeindeparlament

Bonava stellte inzwischen die überarbeiteten Pläne für das Landhaus vor, denn die Gemeindevertretung war nicht damit einverstanden, dass das Landhaus größer als ursprünglich geplant wird. Vor rund einem Jahr hatte das Unternehmen die Maße des Gebäudes geändert; statt der geplanten 50 Meter Länge sollte das Landhaus plötzlich 67 Meter messen. Damals begründete das Unternehmen seine Anpassungen unter anderem damit, dass nur bei einer Änderung der Längenmaße auch eine Tiefgarage zu integrieren sei. Zudem war die Plananpassung mit der Anlehnung des Bebauungsplanes an das städtebauliche Konzept begründet worden.

Dennoch stieß dies nicht auf das Wohlwollen der Gemeindevertreter. Deswegen änderte Bonava sein Projekt umfassend – unter anderem auch mit der Konsequenz, dass statt der zunächst angedachten 54 Wohneinheiten nun 51 entstehen. „Auch der neue Entwurf ist architektonisch sehr attraktiv“, so Paech. Statt einer u-förmigen Anlage wird nun ein Ensemble aus den beiden Gebäuden entstehen, das sich weiterhin am Stil eines vornehmen Landhauses orientiert. Die Wohnungen werden sich auf drei Etagen verteilen.

Tiefgarage mit Elektroladepunkten für 36 Pkw

Sie bieten zwei, drei oder vier Zimmer und sind zwischen 55 bis 138 Quadratmeter Wohnfläche groß, verfügen entweder über eine Loggia bzw. im Erdgeschoss eine Terrasse mit Garten. Alle Ebenen der Häuser werden per Aufzug barrierefrei erreichbar sein. Unterhalb der Anlage ist nun eine zentrale Tiefgarage mit Elektroladepunkten für 36 PKW vorgesehen. Weitere Parkflächen entstehen im Außenbereich der Häuser. Die Wärmeversorgung werde über ein energieeffizientes Blockheizkraftwerk erfolgen, so der Projektleiter.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Seepark wird mit Landhaus vollendet

Gut zwei Jahre nach dem ersten Spatenstich ist das ehemals stark verwilderte Gelände zwischen der Badstraße und Groß Köriser Straße fast nicht mehr wieder zu erkennen. Wo sich zuvor abbruchreife Bungalows zwischen den Bäumen versteckten, ist mit dem Seepark Pätz ein grünes Wohnquartier für Familien entstanden. Gut 85 Prozent der Siedlung seien bereits fertig. Im Herbst 2021 würden auch die letzten Bewohner einziehen. Alle Häuser seien längst verkauft.

Die neuen Bewohner des Seeparks sind längst in Pätz angekommen. Quelle: Andrea Müller

Nun soll es auch mit dem zweiten Teil des Quartiers losgehen, kündigt Bonava-Projektleiter Marko Paech an: „Wir werden mit dem Landhaus Seepark Pätz noch ein kleines Highlight im Quartier schaffen“, verspricht er. „Die Anträge sind bereits eingereicht, sodass die Bauarbeiten voraussichtlich im Herbst starten können. Bis Ende 2023 soll alles fertig sein“, kündigt Marko Paech an und rechnet mit einer hohen Nachfrage: „Die Liste der Interessenten ist lang. Viele Paare und Best-Ager, aber auch einige junge Familien warten schon ungeduldig darauf, dass es endlich losgeht.“

Das Gelände im Seepark wartet darauf, mit dem zweigeteilten Landhaus, das auf dem freien Platz entstehen soll, vollendet zu werden. Quelle: Andrea Müller

Bonava plant darüber hinaus noch Seeterrassen

Bonava plant in Pätz noch ein weiteres Projekt mit den Seeterrassen, die sich in unmittelbarer Nähe befinden. Auch hier sollen Häuser und Wohnungen entstehen.

Von Andrea Müller