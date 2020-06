Seepark Pätz: Landhaus soll größer werden

Pätz

Ein Landhaus im neuen Bonava-Seepark in Pätz soll größer werden, als es im Bebauungsplan (B-Plan) vorgesehen ist. Statt einer Länge von rund 50 Metern soll es nun 67 Meter haben. Das beschäftigt die Gemüter in Bestensee und seinem Ortsteil Pätz.

Die ersten Häuser im Seepark Pätz sind bereits fertig gestellt und bezogen. Weitere fünf sollen noch im Juni folgen. Quelle: Andrea Müller

Ortsbeirat beriet über Projekt

„Wir haben uns das Projekt im Ortsbeirat angesehen und für gut befunden“, so der Ortsbeiratsvorsitzende Jürgen Ostländer (Plan Bestensee). Allerdings hätten seine Mitglieder zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, dass die Größe des Gebäudes geändert werden soll. Bisher sei nur die Rede davon gewesen, dass es auf dem Grundstück ein Stück nach hinten rücken soll, um im Bereich der Straße „eine Durchgrünung zu erreichen“, wie es in dem entsprechenden Antrag zur Befreiung von Paragraf 9 –Punkt 5, Bauweise – vom Baugesetzbuch heißt.

Wechsel zur geschlossenen Bauweise

Der ist der Knackpunkt, denn konkret geht es um den Wechsel von der offenen Bauweise zur geschlossenen, denn Ersteres ermöglicht eine Gebäudelänge von maximal nur 50 Metern. Hintergrund sei, so Bonava-Projektleiter Marco Paech, eine Diskrepanz zwischen beschlossenem B-Plan und dem städtebaulichen Konzept, das eigentlich Grundlage für den Bebauungsplan sein sollte. „Wir bitten um Ausnahme beziehungsweise Befreiung von den Festlegungen zur Gebäudelänge der offenen Bauweise, da unser Gebäude in Anlehnung an das städtebauliche Konzept geplant wurde“, heißt es in dem genannten Antrag.

Marco Paech von Bonava im Bauausschuss bei seinen Erläuterungen zur Projektänderung das Landhaus im Seepark Pätz betreffend. Quelle: Andrea Müller

Tiefgarage soll mit integriert werden

Damit könne nämlich ein weiteres Problem mit gelöst werden. Denn nur durch die gestreckte Bauweise von 50 auf 67 Meter sei es möglich, eine Tiefgarage zu integrieren und somit wenigstens 40 Prozent der geforderten Fahrzeugstellflächen zu schaffen. Dadurch, so Paech, müsse weniger Stellfläche im Wohngebiet versiegelt werden, die dann wiederum für Grün zur Verfügung stehe.

54 Wohneinheiten geplant

Nicht beachtet bei dieser Überlegung ist allerdings das Mehr an Versiegelung durch den „gewachsenen“ Baukörper, in dem unterm Strich 54 Wohneinheiten entstehen sollen. Wie viele Wohnungen daraus generiert werden, sei noch unklar, wie Marco Paech kürzlich im Bauausschuss der Gemeinde erklärte, in dem aber lediglich über das geänderte Projekt informiert wurde, da dies „ausschließlich Sache der Verwaltung“ sei, wie Bürgermeister Klaus-Dieter Quasdorf (parteilos) betonte.

Das u-förmige Gebäude liegt von der Straße aus zurück gesetzt, aber dennoch direkt am Pätzer Vordersee. Quelle: Andrea Müller

Wählergruppe WIR! will noch prüfen

Es sei eher gute Wille gewesen, die Thematik anzusprechen. Frank Deichmann (Wir!) hatte daran erinnert, dass der Antrag ja eine Abweichung vom Baugesetzbuch, also vom Gesetz, bedeute. „Dafür müssen wir erst einmal die Möglichkeit der Prüfung haben“, sagte er in dem Ausschuss. Jetzt, eine Woche später, dauere die Prüfung noch an. „ Auch Anwohner hatten an jenem Abend ihre Bedenken in der Einwohnerfragestunde dargelegt. Ein Unterschied von 17 Metern sei für ein Baugebiet wie den Seepark erheblich.

Streitpunkt Bolzplatz

Weiterer Streitpunkt ist ein Bolzplatz für ältere Kinder und Jugendliche, der am Seepark entstehen soll. Dafür, so Ostländer, müsse aber Wald entwidmet werden, was weiteren Bauvorhaben Tür und Tor öffne. „Das wollen wir definitiv nicht“, betonte der Plan-Bestensee-Mann auf MAZ-Anfrage. Die hohe Lebensqualität im dem Bestenseer Ortsteil in Seelage soll erhalten bleiben; eine zu große Verdichtung komme nicht in Frage.

Der Eingang zur Baustelle von Bonavas Seepark Pätz. Quelle: Andrea Müller

Erste Häuser im Seepark bereits bezogen

Im Seepark Pätz sind inzwischen die ersten Häuser fertig und sechs bereits bezogen. Fünf weitere Häuser im Bereich Köriser und Prieroser Straße, so Paech, würden im Juni an die künftigen Eigentümer übergeben und sicher ebenfalls zeitnah bezogen. Die u-förmige Baugrube für das große Landhaus ist auch bereits ausgehoben. „Das haben wir schon gemacht, um Erde zu haben, damit belasteter Boden an den Einfamilienhäusern ausgetauscht werden kann“, formulierte es der Projektleiter.

Die Baugrube für das u-förmige Landhaus ist schon seit einer ganzen Weile ausgehoben. Quelle: Andrea Müller

Von Andrea Müller