Pätz

Pätzer Bürger machen jetzt mobil gegen die Pläne, die in naher Zukunft im Dorf umgesetzt werden sollen. Es geht dabei um das neue Wohngebiet „Seeterrassen“ von Bonava sowie die Markthalle von Torsten Splanemann-Du Chesne. Die Pätzer haben angefangen, gegen die beiden Projekte Unterschriften in Pätz zu sammeln. Über 100 Menschen haben sich inzwischen dem Protest angeschlossen.

Markthalle erscheint Bürgern eine Nummer zu groß

„Die Markthalle erscheint uns zu monumental für ein Dorf wie Pätz“, sagt Isabel Pöggel. Sie gehört zu den Initiatoren des Bürgerprotestes. Das Gebäude erinnere in seiner Architektur eher an ein Bahnhofsgebäude und passe überhaupt nicht zum Stil des Ortes, meinen die Pätzer, die sich der Initiative angeschlossen haben. Es passe ihnen auch nicht, dass die ursprünglich geplante Verkaufsfläche von rund 800 Quadratmetern nun auf über 1000 Quadratmeter angewachsen sei. Nicht gewünscht sei auch, dass für die Errichtung des Gebäudes ein Teil des jetzigen Strand-Parkplatzes genutzt werden müsste. Wichtige Parkmöglichkeiten würden dann wegfallen und die Parkplätze, die an der Markthalle geschaffen würden, stünden ja vorrangig den Kunden zur Verfügung.

„Wir haben jetzt schon in den Sommermonaten völlig zugeparkte Straßen“, so die Pätzer. Die Situation würde sich diesbezüglich noch enorm verschärfen. Überhaupt sei ja mit einem erheblichen Anstieg des Verkehrs gerade durch die neuen Wohngebiete von Bonava zu rechnen. Solange der geplante zweite Kreisverkehr etwa auf Höhe der neuen Markthalle noch nicht da sei, sei mit Dauer-Stau an der Ausfahrt zur B 179 zu rechnen.

Der Parkplatz an der Einfahrt Richtung Dorfmitte Pätz soll teilweise für den Bau der Markthalle verwendet werden. Die Plätze fehlen dann im Sommer für die Badegäste. Quelle: Andrea Müller

Splanemann-Du Chesne ist überrascht von Bürgerprotest

Markthallen Investor Torsten Splanemann-Du Chesne zeigt sich überrascht von dem aktuellen Bürgerprotest. „Ich plane die Markthalle seit fünf Jahren, es hat eine erste Bürgerbeteiligung gegeben, ich habe es im Ortsbeirat und anderen Gremien vorgestellt und bin immer auf alle Wünsche eingegangen“, so Du-Chesne. Deswegen könne er den jetzigen Sinneswandel nicht verstehen. Was die Größe der Verkaufsfläche angehe, habe er immer gesagt, er plane mindestens 800 Quadratmeter. Zudem wachse der Bedarf an Verkaufsfläche stetig. Kleinere Märkte seien nicht wirtschaftlich. „Ich werde keine Investruine bauen“, sagt Du-Chesne. Gerade auch jetzt in Corona-Zeiten sei es den Kunden wichtig, Abstand zu anderen Kunden halten zu können. Viele Märkte erwiesen sich schon heute unter diesem Gesichtspunkt als zu klein.

Über dem Markt plane Du-Chesne die Unterbringung von Büros seiner Mitarbeiter, Eventflächen etwa für kleinere Messen oder auch den Neujahrsempfang des Bestenseer Bürgermeisters. Hier könnte auch die Ausbildung von jungen Köchen und Gastronomen stattfinden. Wichtig sei Torsten Splanemann-Du Chesne, dass das neue Gebäude auch jederzeit einer anderen Nutzung zugeführt werden könnte. Er setze hier auf Nachhaltigkeit und vertrete damit eine andere Philosophie als die Betreiber vieler Ketten, die die Märkte dann abreißen, wenn sie nicht mehr gebraucht würden. „Es ist in Pätz zu erwarten, dass die Einwohnerzahl auf über 1000 Menschen ansteigt, da wird wohl auch eine Einkaufsmöglichkeit gebraucht“, so der Investor.

Schon seit fünf Jahren plant Torsten Splanemann-Du Chesne (l.) seine Markthalle, die bei Ortsvorsteher Jürgen Ostländer (Plan Bestensee) viel Zustimmung fand. Viele Details der Halle wurden inzwischen geändert. Quelle: Andrea Müller

Gebäude zu hoch und einheitlich

Dazu werden die neuen Wohnparks von Bonava „Seepark“ und „Seeterrassen“ erheblich beitragen, durch die um die 600 neue Pätzer zuziehen werden. Die Kritik der Bürger richtet sich hier vor allem gegen die geplanten Mehrfamilienhäuser auf den „Seeterrassen“. „Zwei Geschosse plus Dachausbau wären genug“, heißt es. Geplant sei hier aber ein Geschoss mehr. Lediglich die Art des Daches habe sich geändert. Statt eines Flach- will man nun ein Steildach, erklärt Marko Paech von Bonava. Die Bürger störe auch die fehlende Individualität in dem neuen Wohngebiet – ein Haus gleiche dem anderen.

An dieser Ecke Richtung Dorfmitte Pätz will Bonava die Seeterrassen errichten mit Einzel-, Doppel- und Mehrfamilienhäusern. Quelle: Andrea Müller

Höchstbedenklich sei für die Pätzer, die ihre Unterschrift unter das Bürgerbegehren gesetzt haben, dass das Projekt im Eilverfahren und ohne Umweltprüfung durch gezogen werden soll. „Das geht für uns gar nicht“, so Pöggel, denn das Projekt befinde sich im Teupitz-Köriser Seengebiet. Die Bürger wiesen auch darauf hin, dass die Pätzer Infrastruktur in keinster Weise auf den Bürgerzuwachs vorbereitet sei.

Bei der Sitzung der Gemeindevertretung in Bestensee am Dienstag um 19 Uhr in der Landkost-Arena soll über die Offenlegung beider Projekte abgestimmt werden.

Von Andrea Müller