Der Strand im Bestenseer Ortsteil Pätz soll am kommenden Sonntag wieder beim Frühjahrsputz auf Vordermann gebracht werden. Alteingesessene und neu Hinzugezogene machen das gemeinsam.

Pätz: Frühjahrsputz am Strand

Umwelt - Pätz: Frühjahrsputz am Strand

