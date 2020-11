Pätz

Im Bestenseer Ortsteil Pätz könnte es schon bald eine Kita in zwei mongolischen Jurten geben. Initiator Karsten Bartel ist hoch motiviert, denn sein eigener Sohn Bela soll sie besuchen. Ein Träger und ein passendes Grundstück scheinen bereits gefunden.

Karsten Bartel mit seinem dreijährigen Sohn Bela, der schon im nächsten Jahr in die Naturkita in zwei Jurten mitten im Wald gehen soll. Quelle: Andrea Müller

Familie Bartel war vor drei Jahren nach Pätz gezogen. „Unser großer Sohn Mio ist in Berlin in einer Waldkita groß geworden“, erzählt sein Vater. Achtsamer Umgang mit der Natur sei bei dem inzwischen Achtjährigen eine Selbstverständlichkeit. Das wünschten sie sich auch für den jüngsten Spross der Familie, doch Kita-Plätze seien knapp im Ort, die Gruppen mit Sondergenehmigung größer als eigentlich vorgesehen. „Wir wollen nicht, dass Bela in einer überfüllten Kita heranwachsen muss“, so Karsten Bartel. Ganz bewusst hätten sie sich deswegen gegen den von der Gemeinde angebotenen Kita-Platz entschieden und parallel das Projekt angepackt, das nun bereits in sehr konkrete Umrisse gefasst ist.

Mit den Eigentümern im Gespräch

Zunächst hatte man ein Grundstück in der Nähe des Schrobsdorff-Hauses als Standort für die beiden Jurten ins Auge gefasst. Wie sich inzwischen heraus stellte, eigne sich dieses nicht für das Projekt. „Jetzt haben wir ein anderes am Ortsausgang von Pätz gefunden, mit den Eigentümern sind wir bereits in Gesprächen“, berichtet Bartel. Auch ein Träger für das Projekt sei schon gefunden, es sei der Berliner Verein WaKiB, der bereits andere Waldkitas – darunter auch die in Eichwalde – unter seiner Obhut hat.

In diesem Waldstück direkt am Ortsausgang von Pätz könnten die beiden Jurten aufgestellt werden. Die Initiatoren sind derzeit mit den Grundstückseigentümern im Gespräch. Quelle: Andrea Müller

Der Tagesablauf so wie er sein könnte

Vorgesehen ist, zunächst mit 15 Kindern zu starten, die von Pädagogen betreut werden, die sich in der Waldpädagogik besonders gut auskennen und eine solche spezielle Ausbildung vorweisen können. Das ist auch notwendig, denn die Mädchen und Jungen sollen sommers wie winters ihre Tage inmitten der Natur verbringen. Sie sollen sehen, so Bartel, wie die Bäume, Sträucher und Wiesen im Frühling aus dem Winterschlaf erwachen, wie aus Knospen und Blüten später Früchte werden, was man aus ihnen bereiten kann und wie spät im Jahr alles wieder in die Starre verfällt. Dennoch sollen die beiden Jurten als Rückzugsraum dienen, vor ungestümem Wetter schützen, Ruhe geben. Natürlich werde es auch für die Kleinen und ihre Betreuer eine Toilette geben – und zwar eine Kompost-Toilette – und auch für Wasser soll gesorgt sein. „Wir gehen von einem täglichen Verbrauch von rund zwanzig Litern aus“, verrät Bartel. Es werde eigentlich nur zur Bereitung von Tee gebraucht oder wenn mal ein kleines Malheur passiert. Strom soll über Solarzellen kommen.

Der Tag in der Jurten-Kita solle mit einem Morgenkreis beginnen, bei dem die Kinder sagen können, was sie bewegt. Dann würden die Sachen gepackt – Getränke und Frühstück sollen sie mitbringen – um in den Wald aufzubrechen. In einem Bollerwagen soll alles untergebracht werden, was man unterwegs braucht – vom Seil bis hin zum Schnitzwerkzeug. Die Kinder sollen auch die Schildkröten versorgen, die noch von Professor Walter Kirsche, einem bekannten Naturforscher und Umweltschützer (1920 – 2008) aus Pätz, stammen. Für das Mittagessen soll ein Caterer sorgen, der bereits angesprochen worden sei. Es handele sich um den Anbieter „Kichererbse“, der nicht nur das Essen liefere, sondern auch das notwendige Geschirr.

Professor Walter Kirsche liebte die Natur; unter anderem beschäftigte er sich mit Schildkröten. Die leben noch immer und sollen künftig von den Jurten-Kita-Kindern betreut werden. Quelle: Privat

Erziehung zu naturnahen Persönlichkeiten

„So wollen wir die Kinder zu naturnahen Persönlichkeiten erziehen“, so Bartel. Selbstverständlich würden auch die fünf Grundsätze der Bildung in Kindertagesstätten des Landes Brandenburg als Voraussetzung für eine Betriebserlaubnis erfüllt. Wenn alles gut läuft, könnte die Kita in den beiden Jurten bereits im kommenden Jahr an den Start gehen.

Das Innere einer Kita in einer Jurte. Quelle: FliegendeJurte

Die Meinung im Ort

Im Ortsbeirat sieht man das Projekt positiv. Ortsvorsteher Jürgen Ostländer (Plan Bestensee) wolle es gern mit seinen Leuten unterstützen. Demnächst sollen die Bartels bei einer Veranstaltung mit Bonava, die die Neubaugebiete im Ort entstehen lassen, vorstellen, denn in den neuen Häusern werden vor allem junge Familien mit Kindern wohnen. Auch Bestensees Bürgermeister Klaus-Dieter Quasdorf (parteilos) verspricht, „das Projekt positiv zu begleiten.“ Allerdings weist er auch auf die Schwierigkeiten hin, die auf die Initiatoren zukommen könnten. Zunächst müsse man sehen, Baurecht zu schaffen.

Schaffung des Baurechts ist große Hürde

Die Bartels wissen, dass dies eine hohe Hürde ist, zumal sich das künftige Kita-Gelände im Außenbereich befindet, denn dann müsste der Flächennutzungsplan geändert und ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Sie hoffen jedoch auf eine Sonderregelung, da beim Aufstellen der zwei Jurten – auch das steht in ihrem umfangreichen Konzept – kaum Boden versiegelt werde.

Der Wald selbst spielt in dem Projekt die Hauptrolle. Quelle: Andrea Müller

Sobald das Projekt am Laufen ist, will sich Familie Bartel wieder davon zurück ziehen. „Wir sehen uns nur als Gründungsmitglieder“, sagt er und hebt seine Motivation noch einmal auf den Arm: Bela lacht.

Von Andrea Müller