Pätz

Das neue Wohngebiet „Seepark“ in Pätz ist fast komplett, das Bauvorhaben zu 75 Prozent umgesetzt. Hier fehlt jetzt eigentlich nur noch das große Landhaus, für das bereits die Baugrube vorbereitet ist, sich aber in der Umplanung befindet. Statt eines Gebäudes werden nun zwei entstehen mit 51 Wohnungen. Investor Bonava schaut dennoch weiter nach vorn. Denn nur wenige Hundert Meter vom „Seepark“ entfernt sollen die „Seeterrassen“ entstehen. Über die Offenlegung des Bebauungsplanes wird am Dienstag in einer Woche die Gemeindevertretung entscheiden.

Im „Seepark“ sind viele Neupätzer gut angekommen. 75 Prozent des Bauvorhabens sind umgesetzt; alle Häuser verkauft. Quelle: Andrea Müller

Flach- oder Steildach bei den „Seeterrassen“

Zuletzt waren im Bau- und Hauptausschuss noch einmal „gefälligere“ Dachvarianten des Bauvorhabens „Seeterassen“ diskutiert worden, so Projektleiter Markus Paech. Die Frage sei hier gewesen, ob auf die Häuser Flach- oder Steildächer kommen. Geschosshöhen hätten keine Rolle gespielt, die seien bereits am Anfang definiert worden. Vorgesehen sei, hier acht Einfamilienhäuser, zwölf Doppelhaushälften und 48 Eigentumswohnungen in einer Art Stadtvillen mit Aufzügen zu errichten. Für die Bewohner soll es mehr Tiefgaragenplätze geben, als im ursprünglichen Entwurf vorgesehen. Laut Paech sollen nun 52 unterirdische Parkplätze zur Verfügung stehen.

Obstbäume im Spalier

Dazu käme mehr Grünfläche, die Bepflanzung mit Obstbäumen im Spalier entlang der öffentlichen Wege, um die sich die künftigen Bewohner gemeinschaftlich kümmern sollen. „Das fördert den Zusammenhalt“, ist sich der Projektleiter sicher, der damit an anderer Stelle bereits gute Erfahrungen gesammelt habe. Man käme sich näher bei der Versorgung der Bäume, besonders aber bei der Ernte oder Verarbeitung der Produkte zu Marmelade für sich und die Nachbarn. An den „Seeterassen“ sollen auch zwei Spielplätze entstehen. Versorgt werden sollen alle Häuser mit Erdwärmepumpe und in das Dach integrierte Photovoltaikanlagen zur Energiegewinnung. Um die Unterschiede im Höhenniveau der Grundstücke abzufangen, würden Mauern aus Anthrazit gesetzt, der Naturstein sehr ähnlich sei und zudem gut aussehe.

Der Biber aus Holz verkündet die starke Bautätigkeit von Bonava im „Seepark“. Hier vorn sollen noch die beiden Landhäuser entstehen, die gerade umgeplant werden. Quelle: Andrea Müller

Befragung einen Monat nach Einzug

„Am Seepark sehen wir, wie gut unsere Projekte und die Häuser ankommen“, schwärmt Paech, der betont, dass er selbst Bestenseer sei und deswegen bei all den Vorhaben immer auch an den Ort denke. Etwa einen Monat nach Bezug der neuen Häuser, befrage Bonava die neuen Eigentümer, wie zufrieden sie sind mit ihrem neuen Zuhause. „Die Projekte in Pätz liegen ganz weit oben in der Kundenzufriedenheit“, sagt Paech. Wenn nun alles glatt ginge, könnte der Baustart für die „Seeterrassen“ im Frühling 2022 sein. Allerdings befinde man sich derzeit in der Bauplanung und auch die Genehmigung des Bebauungsplanes brauche Zeit. Die reine Bauzeit schätzt Paech derzeit auf rund zweieinhalb Jahre, so dass Fertigstellung und Bezug in 2024 oder 2025 zu erwarten seien.

Mit einer solchen Erdwärmepumpe sollen alle Häuser im künftigen Wohnpark „Seeterrassen“ in Pätz ausgestattet werden. Diese hier befindet sich im Musterhaus im „Seepark“. Quelle: Andrea Müller

Werden beide Bonava-Projekte in Pätz umgesetzt, wird die Einwohnerzahl des Bestenseer Ortsteiles erheblich anwachsen. Gerechnet werde mit 500 bis 600 Neupätzern. Viele junge Familien kommen gemeinsam mit ihren Kindern in den Ort. Das allerdings bringt auch Probleme mit sich, an deren Lösung gearbeitet wird. Zur Betreuung der jüngsten Bestenseer wurde etwa die Kita in Bindow angemietet, da die Kita-Plätze im eigenen Ort vorn und hinten nicht reichen. Geplant ist in Pätz zudem die Errichtung einer Markthalle, um den Bewohnern eine Einkaufsmöglichkeit zu bieten.

Von Andrea Müller