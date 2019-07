Bestensee Pätz - Sommerfest: Neue Tanzfläche rechtzeitig fertig Rechtzeitig vor dem Pätzer Sommerfest am Sonnabend auf der Dorfaue ist die neue Tanzfläche fertig. Die Gemeinde Bestensee hatte für das Projekt 8000 Euro zur Verfügung gestellt.

Die letzten Handgriffe werden noch erledigt, dann ist die neue Tanzfläche am Dorfanger in Bestensees Ortsteil Pätz fertig. Beim Sommerfest am Samstag kann dort schon tüchtig das Tanzbein geschwungen werden. Quelle: Andrea Müller