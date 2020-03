Kiesgrube: Polizei geht gegen Motocrosser vor

Pätz

Motocross in der Pätzer Kiesgrube: Seit Jahren gehen Naturschützer dagegen vor, um das sensible Gelände mit wertvoller Tier- und Pflanzenwelt zu erhalten. Bislang waren ihre Bemühungen kaum von Erfolg gekrönt. Jetzt aber bekommen sie Unterstützung von der Polizei in Königs Wusterhausen.

Matthias Rackwitz, Klaus Schneider (beide Nabu Dahmeland ) sowie Andreas Denys (Probiotope) stellten vor einigen Tagen ein Verbotsschild an der Kiesgrube in Pätz auf. Quelle: Privat

Gebiet steht unter Schutz

Über viele Jahre war in Pätz Kies abgebaut worden, von der Firma Mattigka. Seit mindestens fünf Jahren geschieht dies jedoch nicht mehr. Die Natur holte sich die Landschaft zurück. Feldgrillen, Heidelerche, Goldammer und Singdrossel konnten in der idyllischen Landschaft der Kiesgrube beobachtet werden. Der hier wachsende Trockenrasen bietet beste Voraussetzungen für das Gedeihen von Sand-Thymian. Der kleine Tümpel und die Steilhänge ringsherum bilden einen geeigneten Lebensraum für Reptilien, Vögel und Schmetterlinge – wenn da die Motorsportler nicht wären.

Fahrer schwer auszumachen

Sie kommen mit ihren Cross-Motorrrädern oder bringen diese gar mit großen Geländewagen zur Kiesgrube nach Pätz, laden sie ab und legen los mit ihren atemberaubenden Fahrten mitten durch ein Naturschutzgebiet. An den Maschinen befinden sich in der Regel keine Kennzeichen. Die Fahrer tragen Helme und zusätzlich Masken, so dass sie kaum erkennbar sind. Sie zerstören so schützenswerte Pflanzen und vertreiben mit ihrem Lärm Tiere. Die Kiesgrube Pätz gehört für die Motor-Sportler aus der Gegend und Berlin zu den Geheimtipps.

Initiative in Absprache mit Eigentümer

Matthias Rackwitz und Klaus Schneider vom Naturschutzbund ( Nabu) Dahmeland gehören gemeinsam mit Andreas Denys vom Verein Probiotope zu den Aktiven, die sich darum bemühen, die Motor-Sportler aus der Kiesgrube fern zu halten. Sie stellten vor einigen Tagen am Eingang zur Kiesgrube selbst ein Schild auf mit dem Hinweis, dass das Betreten und Befahren des Geländes verboten ist. „Das haben wir natürlich in Absprache mit dem Eigentümer gemacht“, so Rackwitz. Bezahlt hatte es der Verein Probiotope.

Das Schild stand nur zehn Tage, dann war es weg. Wer es entfernt hat, steht für die Naturschützer fest. Quelle: Privat

Schild wurde gestohlen

Doch das Schild stand gerade mal zehn Tage lang. „Plötzlich war es verschwunden“, sagen die Naturschützer, die es fest in den Boden eingebracht hatten. Sie ahnen, wer sich an dem Hinweisschild zu schaffen gemacht haben. Beweisen allerdings können sie es nicht. Rackwitz selbst war dann einige Tage erneut in der Kiesgrube, um mit den Motocrossern persönlich zu sprechen. „Manche zeigen sich einsichtig, andere reagieren aggressiv“, sagt er.

Kontrollen an der Kiesgrube

Am vergangenen Wochenende bekam er Unterstützung von der Polizei in Königs Wusterhausen. Sowohl am Sonnabend als auch am Sonntag waren Beamte in das recht schwer zugängliche Gelände gefahren, das von tiefen Autospuren, sandigem Boden und engen Waldwegen gekennzeichnet ist. Pkw haben hier kaum eine Chance.

Anzeigen und Bußgelder

Wie von der Polizei in Königs Wusterhausen mitgeteilt wurde, seien bei den Einsätzen die Personalien der illegalen Moto-Crosser aufgenommen worden. Die müssen nun mit Anzeigen und Bußgeldern rechnen. Die Polizei bestätigte darüber hinaus eine enge Zusammenarbeit mit den Naturschützern vom Naturschutzbund Dahmeland, die detaillierte Auskünfte zu dem Gelände und dem notwendigen Schutz dort für Pflanzen und Tiere erteilt hätten. „So stellen wir uns auch Kooperation vor“, meinte Matthias Rackwitz. Die Polizei versicherte, auch weitere Kontrollen durchführen zu wollen.

Corona hat Vorrang

Wenig Unterstützung indes sei bisher in dieser Sache von der Unteren Naturschutzbehörde Dahme-Spreewald gekommen. Seit Wochen arbeite diese an einer Mitteilung für die Öffentlichkeit und an einem gemeinsamen Statement zu Maßnahmen mit der Forst, wie die illegale Nutzung der Pätzer Kiesgrube durch die Motor-Sportler unterbunden werden soll. Janet Grund als Kreis-Pressesprecherin bat um Verständnis: „Wegen der Corona-Krise müssen solche Angelegenheiten jetzt zurück stehen“, sagte sie. Alle Kräfte müssten jetzt gebündelt werden, um gegen die Epidemie vorzugehen.

Von Andrea Müller