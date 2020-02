Pätz

Die Feuerwehr rückte am Montagvormittag gegen 10.45 Uhr zu einem vermeintlichen Munitionsfund nach Bestensee aus. In der Straße Am See wollten Personen eine Munition in einer Größe von 15 Zentimetern gefunden haben.

Die Feuerwehrleute standen in Alarmbereitschaft bereit - zum Einsatz kamen sie jedoch nicht. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Die Feuerwehr sperrten den Bereich weiträumig ab. Der Kampfmittelräumdienst ging auf Spurensuche und konnte schnell Entwarnung geben. Laut dem Feuerwehr-Einsatzleiter vor Ort wurde nichts Zündfähiges gefunden.

Eine Gefahr für das Leib und Leben der Anwohner bestand nicht. Mehr als eine Stunde waren die Feuerwehren aus Bestensee, Pätz und Zeesen vor Ort. Sie hätten im Ernstfall weitere Schritte, wie beispielsweise Evakuierungen, in Absprache mit der Gemeinde einleiten können.

Von Marcus J. Pfeiffer