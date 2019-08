Pätz

Der Bestenseer Ortsteil Pätz wird in zwei Jahren eine Markthalle haben. Sie soll an der Einfahrt in Richtung Dorfanger entstehen. Schon 2021 sollen die Pätzer hier einkaufen gehen können.

Ein Stück Wald muss gerodet werden

Torsten Splanemann-du Chesne will das Projekt auf die Beine stellen. Das dafür vorgesehene Gelände wird jetzt zum Teil als Parkplatz genutzt. Eine weitere Fläche von rund 1000 Quadratmetern besteht derzeit noch aus Wald. Da sich das Terrain im Außenbereich der Gemeinde befindet, muss dafür ein vorhabenbezogener Bebauungsplan aufgestellt werden.

Gemeindevertretung stimmte schon zu

Die Gemeindevertretung hatte dem Vorhaben bereits Anfang des Jahres mit dem Beschluss zur Aufstellung eines B-Planes „ Markthalle Pätz an der B 179“ grünes Licht gegeben. „Auch der Ortsbeirat stand und steht dem Projekt positiv gegenüber“, versichert Jürgen Ostländer (Plan Bestensee). Neben der Markthalle selbst werden 100 Parkplätze entstehen.

So könnte der Kreisverkehr aussehen, der an der B 179 und Straße am Strand entstehen soll. Er wird dem am Ortseingang von Pätz ähneln. Quelle: IMG Projektmanagement

Mindestens 800 Quadratmeter Verkaufsfläche

Die Markthalle soll nach Splanemann-du Chesnes Vorstellungen eine Verkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern bekommen. Hier sollen vor allem regionale Produkte und Bio-Waren angeboten werden – und zwar nicht nur dem Einzelverbraucher. „Von hier aus wollen wir auch Gastronomen und Hotels versorgen“, so der Visionär. Die gemeinsame Plattform sei „Gemeinsam besser“.

Erhebliche Einsparungen möglich

Die hatte Splanemann-du Chesne schon 2002 ins Leben gerufen. Mit seinem Partner, René Kowatsch, hatte er den Satama Saunapark Scharmützelsee in Wendisch Rietz gegründet. Dort sei deutlich geworden, dass im Wareneinkauf erhebliche Einsparungen möglich sind. „Das wollen wir auch mit der neuen Markthalle in Pätz realisieren“, so Splanemann-du Chesne. Es gehe vor allem auch darum, weniger wegzuschmeißen.

Blick über das Markttreiben

„Gemeinsam besser“ soll im Obergeschoss der Halle seinen Firmensitz bekommen. Hier soll es auch Räume geben für die Mitarbeiter etwa zum Umkleiden oder für die Pausen. Dazu kämen Event- und Schulungsräume. Vom Gang aus soll man über die gesamte Markthalle im Untergeschoss schauen können. Hier soll es einzelne Marktstände von regionalen Anbietern geben, aber auch Regale, wie man sie aus anderen Supermärkten kennt. Die geplante Raumhöhe betrage sieben Meter.

Ein Teil der Fläche dienst schon heute als Parkplatz vor allem für Badegäste. Weiter hinten muss Wald gerodet werden für das Projekt. Quelle: Andrea Müller

Weniger ist manchmal mehr

Die Pätzer werden hier alles finden, was sie für den täglichen Bedarf finden. Allerdings mit dem Unterschied, dass nicht zwanzig Joghurtsorten angeboten werden, dafür aber zum Beispiel Bio-Joghurt aus Münchehofe. „Produzenten von hier sollen die Kunden von hier beliefern“, so Splanemann-du Chesne. Zu den Kunden zählten dann eben nicht nur die Pätzer selbst, sondern Kunden aus Gastronomie und Hotellerie.

Verpackungsreduziert arbeiten

„Mit der Zeit werden wir genau heraus finden, was die Kunden wünschen“, kündigt der Investor an. Selbstverständlich werde es aber auch Babynahrung und Hygieneartikel geben. „Zudem wollen wir verpackungsreduziert arbeiten“ , sagt Splanemann-du Chesne.

Einkaufsmöglichkeit notwendig

Nach Meinung des Ortsvorstehers braucht Pätz dringend eine Einkaufsmöglichkeit. „Vor allem, seitdem der eine kleine Laden hier auch noch schloss“, so Jürgen Ostländer. Zudem wachse der Bestenseer Ortsteil. Gerade entstünden zwei neue Wohngebiete. Ein weiteres sei am Ortseingang geplant.

Belieferung mit Elektro-Lkw

Den Planern ist klar, dass das Vorhaben auch wesentlich mehr Verkehr anziehen wird. Laut Splanemann-du Chesne sei aber geplant, dass nur Elektro-Lkw bis 7,5 Tonnen die neue Markthalle beliefern werden. Die Belieferung erfolge zudem im hinteren Bereich, also zur dorfabgewandten Seite hin. Die Kreuzung B 179/Straße am Strand soll möglichst als Kreisverkehr gestaltet werden, so dass der Verkehr fließe. Hier sei man bereits mit dem Straßenverkehrsamt im Gespräch.

Verhandlungen mit Eigentümern

Gegenwärtig werde mit den Grundstückseigentümern verhandelt, die für die Realisierung des Projektes Land abgeben müssten. „Bonava, das die Neubauten hier errichtet, aber auch schon andere Nachbarn, haben bereits zugestimmt“, weiß Jürgen Ostländer.

Vielleicht doch eher schlichte Fassade

Momentan erinnere der Entwurf für die Außenfassade an einen historischen Bahnhof. „Wir wissen aber noch nicht, ob wir das so beibehalten werden“, grübelt der Investor. Wahrscheinlich werde man sich doch für eine nüchterne Fassade entscheiden.

Start im nächsten Jahr

Mit dem Baubeginn wird 2020 gerechnet; die Fertigstellung und Eröffnung ist für das zweite Halbjahr 2021 vorgesehen.

Von Andrea Müller