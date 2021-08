Bestensee

Zwei Männer stritten sich am Mittwoch in die Franz-Mehring-Straße in Bestensee, wobei die Auseinandersetzung eskalierte. Nach anfänglichen Beleidigungen griffen sich die Beiden körperlich an und verletzten sich. Die Polizei griff ein und hat Ermittlungen wegen Beleidigung und Körperverletzung eingeleitet.

Von MAZonline