Bestensee

Für einen Stau sorgte am Sonntagmittag ein Verkehrsunfall auf der A 13 zwischen Bestensee und Groß Köris in Fahrtrichtung Dresden. Ein Dacia war nach rechts aus der Fahrspur gekommen und gegen die Schutzplanke gestoßen, so dass beide Fahrbahnen vollgesperrt wurden. Nach etwa 30 Minuten konnten die Sperrungen aufgehoben werden, so dass sich der Stau, der bis zur Anschlussstelle Mittenwalde reichte, wieder auflösen konnte.

Von MAZonline