Für den Tourismus in der Region

Bestensee

Der Tourismusverband Dahme-Seenland traf sich am Donnerstag zu seiner Mitgliederversammlung. Eingeladen waren neben einigen Mitarbeitern des Tourismusverbandes die stimmberechtigten Vorstandsmitglieder. Jene setzen sich aus den Mitgliedskommunen – Amt Schenkenländchen, Gemeinde Bestensee, Gemeinde Heidesee, Gemeinde Zeuthen, dem Landkreis Dahme-Spreewald, Stadt Königs Wusterhausen, Stadt Mittenwalde und Stadt Wildau zusammen. Die „coronabedingte“ Bestuhlung des Raumes in der Landkost-Arena war dabei sicher eine Besonderheit.

Positive Entwicklung der Reiseregion

Sylvia Klossek von der Touristinformation, Norman Siehl vom Marketing, Dana Klaus zuständig für Infrastruktur & Qualitätsmanagement und Juliane Frank, Geschäftsführung legten ausführlich den Geschäftsbericht 2019 dar.

„Hervorzuheben ist sicherlich die weiterhin positive Entwicklung der Reiseregion Dahme-Spreewald mit einem Plus von über sieben Prozent bei den Übernachtungen“, sagt Normen Siehl und auch das es positiv zu vermerken sei, dass man in der Tourismusintensität je Fläche oder je 1000 Einwohnern an Platz zwei in ganz Brandenburg stehe.

Klaus-Dieter Quasdorf als Vorstandsvorsitzenden gewählt

Ein Punkt auf der Tagesordnung war nach der Entlastung des Vorstandes zum Geschäftsjahr 2019 die Neuwahl des Vorstandsvorsitzenden und dessen beider Stellvertreter. In den nächsten vier Jahren wird der Tourismusverband von Klaus-Dieter Quasdorf, Bürgermeister in Bestensee als Vorstandsvorsitzender vertreten. Erster Stellvertreter ist der Bürgermeister aus Königs Wusterhausen, Swen Ennullat und zum zweiten Stellvertreter wurde Heidesees Bürgermeister Björn Langner gewählt.

Von Gerlinde Irmscher