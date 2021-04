Bestensee

Auf der A 13 in Richtung Berlin hat sich am Dienstagvormittag gegen 10.30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Nach ersten Informationen sind drei Fahrzeuge beteiligt, ein Lkw, ein Pkw und ein Kleintransporter. Zum genauen Unfallhergang ist derzeit noch nichts bekannt, der Unfall soll sich nach ersten Informationen am Stauende ereignet haben. Die Fahrbahn Richtung Berlin ist voll gesperrt.

Mehr in Kürze auf MAZ-online.de

Von MAZonline