Unfall auf A 13 zwischen Groß Köris und Bestensee

Bestensee

Zwischen Bestensee und Groß Köris kam es am Montag auf der A 13 zu einem Unfall. Auf ihrer Fahrt in Richtung Dresden war eine Autofahrerin von der Fahrspur abgekommen und gegen die rechte Schutzplanke geprallt. Die 47-Jährige und zwei mitreisende Jugendliche im Alter von 17 Jahren hatten dabei leichte Verletzungen erlitten und wurden ins Krankenhaus gebracht. Bei einem Sachschaden von rund 5000 Euro war der Kleinwagen ein Fall für den Abschleppdienst. Die Autobahn musste zeitweise gesperrt werden, was zu einem Stau führte.

Von MAZonline