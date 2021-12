Bestensee-Pätz

Der Fahrer eines Renault-Transporters hat am frühen Mittwochnachmittag beim Wenden in der Lindenstraße in Bestensee-Pätz eine Fußgängerin (83) mit Rollator nicht bemerkt, die hinter dem Fahrzeug gelaufen war. Sie kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Von MAZonline