Bestensee

Eine VW-Fahrerin rief am Donnerstagvormittag die Polizei in die Mozartstraße in Bestensse. Sie war mit dem Auto nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Laterne gestoßen.

Die Frau blieb unverletzt. Um die beschädigte Beleuchtung wird sich der Bauhof kümmern müssen. Zur Gesamthöhe des Schadens liegen noch keine Informationen vor. Der Golf war ein Fall für den Abschleppdienst.

Von MAZonline