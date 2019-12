Bestensee

Das Feuer war in der Nacht zum Sonntag in dem Mehrfamilienhaus ausgebrochen, wie das Lagezentrum der Polizei mitteilte. Sanitäter versorgten die Verletzten und brachten sie ins Krankenhaus. „Die Brandursache wird noch ermittelt“, sagte eine Polizeisprecherin am frühen Sonntagmorgen.

