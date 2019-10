Bestensee

Als die Fußballer von Grün/Weiß Union Bestensee am 10. September zum Sportplatz am Todnitzsee kamen, trauten sie ihren Augen nicht. Schon in der Nacht zuvor waren Wildschweine auf dem Platz gewesen und hatten an einigen Stellen das Spielfeld aufgewühlt, um dort nach Engerlingen und Gewürm zu suchen. Im Ras...