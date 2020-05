Ein Baum für Netzhoppers-Trainer Mirko Culic

Bestensee

Eigentlich sollte es am letzten Heimspieltag der Hauptrunde der Volleyball-Bundesliga am 21. März in der Landkost-Arena in Bestensee eine rauschende Verabschiedung geben. Die Netzhoppers, Wegbegleiter, Freunde und Fans wollten ihrem Coach Mirko Culic in seinem „Wohnzimmer“ als Dank für seine Zeit bei den Netzhoppers eine große Kulisse präsentieren. Die Verabschiedung musste ausfallen, da wegen Corona der Spielbetrieb ausgesetzt wurde.

Seit Mittwoch gibt es nun auf dem Parkplatz der Landkost-Arena einen neuen Baum, der immer an den Coach erinnern soll - den Baum für Mirko Culic.

Anzeige

Weißbuche zu Ehren Mirko Culics

„Ich habe gedacht, es wird ein kleiner Baum sein und so freue ich mich umso mehr, dass es ja schon ein größerer Baum ist, den man nicht übersehen kann“, erklärte Mirko Culic, als er vor der rund fünf Jahre alten Weißbuche stand. Steffen Hübner und Paul Göpfert hatten sie von der Baumschule Puchert geholt und das Pflanzloch vorbereitet. Gemeinsam mit Bürgermeister Klaus-Dieter Quasdorf (parteilos) pflanzte Mirko Culic seinen Baum ein. „Ich bin froh, dass ich es mit ihm machen konnte, wir haben hier die Leistung, um die wir in den vergangenen Jahren gemeinsam gekämpft haben, eingepflanzt“, sagt er. Nun liege es an den anderen, sie zu gießen, dass sie weiter wächst.

Weitere MAZ+ Artikel

Dank an Mirko

„Die Baumpflanzung sehen wir als Dank an Mirko. Ohne seinen Elan hätten wir es nicht geschafft, immer wieder Spieler aus den eigenen Reihen aufzubauen, die dann von anderen weggekauft werden“, sagt Klaus-Dieter Quasdorf.

Zwölf Jahre lang war Mirko Culic Head Coach des ersten Bundesliga-Teams. Nun geht diese Trainer-Ära zu Ende. Auf eigenen Wunsch wird Mirko Culic zum Ende der Saison von seinen Trainerverpflichtungen entbunden. Es an der Zeit, für frischen Wind auf der Trainerposition zu sorgen, so die Begründung des 57-Jährigen. Allerdings ganz verloren gehen seine Kompetenz und Enthusiasmus den Netzhoppers nicht. Er wechselt in den Stab des Managements. Seine Aufgabe ist dort bei der sportstrategischen Konzeption, Kaderentwicklung und Talentsichtung mit zu helfen.

Neue Saison mit Christophe Achten

Die Volleyball-Bundesligisten Netzhoppers KW-Bestensee werden mit Christophe Achten als Trainer in die neue Saison starten. Wann die beginnt, kann im Moment noch keiner sagen. Aber Eines ist gewiss, wenn es seine Zeit erlaubt, wird Mirko Culic ab und an in sein „Wohnzimmer“ kommen, um zu sehen, was seine Jungs machen.

Von Gerlinde Irmscher