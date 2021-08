Ab dem kommenden Jahr ist das millionenfache Töten männlicher Küken in Deutschland verboten – so hat es der Bundestag beschlossen. Die Züchter und Brütereien müssen dann auch die Bruderküken aufziehen, oder Methoden anwenden, um das Geschlecht bereits im Brut-Ei zu erkennen. Beim Spreenhagener Vermehrungsbetrieb für Legehennen in Bestensee begrüßt man den neuen Kurs.