Bindow-Heidesee

Von fünf Sportbooten haben unbekannte Täter über das Wochenende in der Straße In der Grünen Trift in Bindow-Heidesee die Motoren gestohlen. Dadurch sei ein Schaden im fünfstelligen Eurobereich zu beklagen, wie es hieß. Inzwischen hat die Kriminalpolizei ihre Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZonline