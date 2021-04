Bindow überlässt Bestensee befristet seine Kita „Zwergenland“

Bindow

Fast ein Jahr stand das Gebäude des Waldkindergartens „Zwergenland“ in Bindow leer. Nun sind dort wieder fröhliche Kinderstimmen zu hören. Da es derzeit in Bestensee an Kindergartenplätzen fehlt, haben die beiden Gemeinden kurzerhand einen befristeten Nutzungsvertrag, der bis zum 31. März nächsten Jahres gilt, abgeschlossen. Seit Anfang des Monats ist nun der Waldkindergarten eine Bestenseer Kita.

„Es ist an der Zeit heute noch einmal offiziell Danke zu sagen, dass wir das Haus nutzen können“, sagt am Freitagvormittag Bestensees Bürgermeister Klaus-Dieter Quasdorf (parteilos) zu Björn Langner (parteilos), dem Bürgermeister von Heidesee.

Ganz so einfach, wie man sich dass vorstellte, war es dann doch nicht. Zwar lag für den Waldkindergarten noch die Betriebsgenehmigung vor, doch da nun die Gemeinde Bestensee der Träger ist, musste eine neue beantragt werden.

30 Tausend Euro hat die Gemeinde Heidesee in die Hand genommen für die Instandsetzung der Räume, wie Maler-, Elektro- und Klempnerarbeiten. Die investierte Summe wird mit der Miete gegengerechnet.

Derzeit betreuen Doreen Schulz und Heike Bathke fünf Kinder. Platz ist für bis zu 40 Mädchen und Jungen im Alter von ein bis sechs Jahren. Die beiden Erziehrinnen waren vorher im Kinderdorf tätig, wie auch die Leiterin Andrea Rogge.

„Die Ruhe hier ist traumhaft. Wir können viel Natur genießen, zudem gibt es kaum Verkehr“, schwärmt Doreen Schulz. Und die rund 17 Fahrminuten von Bestensee nach Bindow seien machbar. Außerdem gibt es einen Fahrdienst, der 7.45 Uhr am Hort in der Wielandstraße losfährt und um 16.30 Uhr von der Kita in Bindow nach Bestensee zurückfährt.

„Ich bin überzeugt, dass sich in Richtung Sommer mehr Eltern entscheiden, ihre Kinder nach Bindow zu bringen“, sagt Klaus-Dieter Quasdorf.

Im zweiten Quartal 2022 ist der Umbau in der Kita in Prieros geplant, dann werden übergangsweise wieder Heideseer Kinder im Waldkindergarten betreut. Bis dahin soll auch der Umbau des Vereinshauses in Bestensee, wo im Erdgeschoss eine Kita entsteht, fertig sein, sodass die Bestenseer Kinder dort Einzug halten können.

„Gerade in der heutigen Zeit, wo die Kassen immer leerer werden, ist eine Zusammenarbeit einfach wichtig“, erklärt Björn Langner. Zwar hätten die Bürgermeister die Idee gehabt, aber den Weg geebnet haben schließlich die Gemeindevertreter der beiden Orte, indem sie ihre Zustimmung zu der interkommunalen Zusammenarbeit gaben.

