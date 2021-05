Bis Ende Juli: Impfzentrum im BER-Terminal 5 in Schönefeld bleibt geöffnet

Königs Wusterhausen

Der Landrat von Dahme-Spreewald, Stephan Loge (SPD), begrüßt den Beschluss des gestrigen Brandenburger Impfgipfels zum Weiterbetrieb des Corona-Impfzentrums in Schönefeld. „Ich freue mich, dass das Impfzentrum in unserem Landkreis bestehen bleibt“, sagte Loge auf MAZ-Anfrage. Er zeigte sich zuversichtlich, dass das Impfzentrum im Terminal 5 des BER – dem alten Flughafen Schönefeld – seinen Beitrag für die angestrebten wöchentlichen 20.000 Impfungen leisten kann.

An die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg (KVBB) appelliere Loge , in dem Impfzentrum auch in Zukunft weiter Erstimpfungen durchzuführen.

Das von der (KVBB) betreute Corona-Impfzentrum in Schönefeld bleibt bis mindestens Ende Juli in Betrieb. So sehen es die Beschlüsse des Brandenburger Impfgipfels mit Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) vom Montag vor.

Weiterbetrieb durch KVBB bis Ende Juli

Gemäß der Impfgipfel-Einigung muss die KVBB alle der elf Impfzentren im Land, die sie betreut, auf Wunsch der Regierung bis zum 31. Juli weiter offen halten. Danach kann die KVBB die Zentren in die Trägerschaft der Kommunen übergeben, die diese dann über den Sommer hinaus weiter betreiben sollen. In den 11 durch die KVBB betriebenen Impfzentren werden wöchentlich mindestens 45.000 Impfungen durchgeführt. Insgesamt gibt es aktuell 13 Impfzentren in Brandenburg.

Die Impfungen gegen das Coronavirus gelten als wirksamste Waffe gegen die andauernde Pandemie. Im Landkreis Dahme-Spreewald entwickeln sich die Zahlen inzwischen insgesamt positiv. Lediglich zwei Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat das Landesamt für Gesundheit am Dienstag für Dahme-Spreewald gemeldet.

Die 7-Tage-Inzidenz lag somit bei 75,5 und damit weiterhin unter der für die Bundes-Notbremse kritischen Marke von 100. Der Inzidenzwert bezieht sich auf die Anzahl der in den vergangenen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner im Kreisgebiet. Bereits zu Wochenbeginn konnte die Bundes-Notmbremse für den Landkreis aufgehoben werden.

Von Jérôme Lombard