Blankenfelde

Der Gewinner im MAZ-Voting um das schönste Weihnachtshaus in der Region Dahmeland-Fläming steht fest: Familie Niemsch im Blankenfelder Dichterviertel erhielt knapp 22 Prozent aller Klicks, die meisten der 15 Kandidaten. Die kleine Weihnachtswelt der Niemschs liegt damit vor der von Michaela Ristau in Bestensee und der von Ralf Gronemeier in Treuenbrietzen. Nun geht es für Petra und Falko Niemsch ins Finale gegen die Sieger von Prignitz-Ruppin oder Oberhavel: Bis zum 27. Dezember können ihre weihnachtlich geschmückte Hausfront mit dem Vorgarten zum Gewinner um das MAZ-Weihnachtshaus 2020 gewählt werden.

Zur Galerie Pünktlich um 16 Uhr schaut Falko Niemsch, ob auch wirklich alle Figuren und Lichterketten vor dem Haus leuchten. Wenn nicht, kann der fehler an 43 Steckdosen liegen.

Beim Besuch der MAZ in der Stormstraße ist es, als erwachte das Kind in ihm: Begeistert erzählt Falko Niemsch, wie eine Figur zur anderen kam. Und gleichzeitig sieht es bei Tageslicht aus, als hätten all die Schnee- und Weihnachtsmann-Figuren die Festtage hinter sich: Schlaff liegen die aufblasbaren Gesellen zwischen den blätterlosen Sträuchern. Falko Niemsch lacht, leider sei es noch nicht dunkel; „aber ich schalte trotzdem mal ein.“ Vorsichtig stiefelt er zwischen den Vorgarten-Pflanzen über jedes Kabel und etliche Lichterketten zum Haus. Dann pustet es leise an allen Ecken, die Gebläse arbeiten.

Langsam füllen sich die schlaffen Plastehüllen: ein kleiner Weihnachtsmann, ein mittelgroßer, ein Weihnachtsmann auf einem Motorrad, ein ganz großer Bärtiger – alle „erwachen“ sie. „Ach, der Schneemann hängt.“ Falko Niemsch hilft dem weißen Kerl aus dem Gebüsch, dann steht auch er mit seinem schwarzen Hut kerzengerade. Und der größte aller Weihnachtsmänner ist wie jeden Tag für seine Überraschung gut: Er kann zwei Lieder singen.

Der größte Weihnachtsmann singt

Damit Vorübergehende diese Töne aktivieren können, hat Zimmermann Niemsch ein Schild hinter den Zaun gestellt: „Klatsch in die Hände und ich spiel ein Lied für dich!“ Letztens standen zwei junge Frauen mit ihren Kindern am Grundstück; „die haben ihn fast eine Stunde lang singen lassen, so schön fanden das die Kleinen“, erzählt er. Andere Leute fotografieren die Niemsch’sche Weihnachtswelt. Gerade erzählte ihm jemand, er schicke das Bild nach Spanien. „Das ist genau unsere Absicht“, sagt der Biker, Hobby-Taucher und leidenschaftliche Tüftler, „anderen eine Freude machen, gerade in diesem Corona-Jahr, wo es keine Weihnachtsmärkte gibt und alles andere dicht ist.“

Wie viele tausend Lichtpunkte mit der Dämmerung insgesamt auf dem Grundstück zu leuchten beginnen, das weiß Falko Niemsch nicht. Was er genau weiß: Bleibt irgendwo eine Figur oder eine Sternenkette dunkel, dann kann er an 43 Steckdosen suchen, um den Defekt zu finden. Und er weiß, dass er am Zaun zum Nachbarn einen 1000-Lichter-Kette anbrachte: „Immer die 30 Meter hin und her.“ Eines bedauert er an seiner Weihnachtswelt: „Vor ein paar Jahren mussten wir unsere große Tanne fällen, weil sie krank war. Da fehlt natürlich eine Menge Grün als Kulisse.“ Gerade für den großen gelben Stern sei das immer besonders stimmungsvoll gewesen.

Auch Falko Niemsch hat jeden Tag Freude an der kleinen Weihnachtswelt vorm HJaus, gerade im Corona-Jahr. Quelle: Jutta Abromeit

Noch etwas änderte er im Laufe der Zeit: „Wir haben die Lichter irgendwann mal von warmweiß auf kaltweiß umgestellt; wir finden, das passt besser zur kalten Jahreszeit.“ Doch die Kinder, allen voran die Enkel, die wollten es am liebsten bunt haben. So entstand seit 2006, als er und seine Frau Petra dort ins Dichterviertel zogen, die mittlerweile über den Ort hinaus bekannte Lichterwelt in der Stormstraße. Und noch immer kommt etwas Neues hinzu. In diesem verrückten Corona-Winter ist es ein Marmor-Adler aus Vietnam. Erst mehrere Wochen nach ihnen sei diese jüngste Figur per Schiff bei dem Paar mit den drei erwachsenen Kindern gelandet. Damit der weiße Vogel auch wirklich in seine Winterwelt passt, hat Falko Niemsch wieder gebastelt: Er setzte Lichtpunkte an die Federspitzen und eine kleine rote Nikolausmütze auf den Kopf.

Bis 27. Dezember: Wählen Sie das schönste Weihnachtshaus in Brandenburg

Jeden Tag nach dem Einschalten seiner Lichterwelt um 16 Uhr schaut Falko Niemsch, ob auch wirklich alles leuchtet: der aus dickem Fahrraddraht gebastelte Komet an der Hauswand, der kleine Weihnachtsmann auf dem Schlitten gleich hinter dem Zaun zur Straße, oder alle Tierchen der Eisbären-Familie auf dem Rasen.

Von Jutta Abromeit