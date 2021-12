Blossin-Heidesee

Polizeibeamte stoppten am Mittwochabend einen Renault-Transporter in der Kolberger Straße in Blossin-Heidesee. Dessen Fahrer war augenscheinlich berauscht unterwegs. Der Atemalkoholtest bei dem 45-Jährigen wies mit 1,99 Promille einen Wert auf, der deutlich im Bereich einer Verkehrsstraftat liegt. Zur Sicherung gerichtsfester Beweise wurde die Blutprobe veranlasst. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt.

Von MAZonline