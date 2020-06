Groß Köris

Verweilt man im Garten von Hermann Päsch in Groß Köris, fühlt man sich in eine kleine Märchenwelt versetzt. Da ist die Windmühle am Mühlenteich, Zwerge halte ihre Gartenbesprechung ab, Uhus und Elefanten begrüßen den Besucher. Vom Baum ist das „Krrschä“ des Eichelhähers zu hören, dazu das Klopfen der Spechte und vielerlei Gezwitscher der Vögel. Der aufmerksame Zuhörer vernimmt aber auch das Summen der Insekten. „Vor allem Hummeln sind es im Moment“, verrät der Hausherr. Sie holen sich ihre Nahrung aus den Blüten der „ Bienenwiesen“, die rund um das kleine Bauernhaus wachsen.

Erhalt der Insektenvielfalt

Hermann Päsch wollte nicht nur etwas für die Augen in seinem Garten haben, er will auch etwas zum Erhalt der Insektenvielfalt beisteuern. Er hatte gehört, dass mitunter ganze Felder zu Bienenwiesen werden. Also warum nicht auch im Kleinen und überall wo ein Eckchen frei war, streute er Samen aus. Ob hinter dem Haus der Klatschmohn oder neben dem Mühlenteich die bunte Farbenpracht – beides ist nicht nur ein Anziehungspunkt für Insekten sondern auch ein Hingucker. „Wenn eine Sorte verblüht ist, kommt die nächste und es ist immer bunt“, freut sich Päsch, dem es im Moment besonders das Blau der Kornblumen angetan hat.

Anzeige

Am Gartenzaun ein bunter Blühstreifen

Auch vor dem Gartenzaun wächst ein schmaler Streifen bunter Blumen. Am Liebsten würde Hermann Päsch den ganzen Wegrand zur Blumenwiese machen, ist sich aber nicht sicher, was dann wohl das Ordnungsamt sagen würde.

Weitere MAZ+ Artikel

Hermann Päsch hat ein Herz für Insekten Quelle: Gerlinde Irmscher

„Oft fragen mich die Leute, wo ich den Samen her habe. Da kann ich nur sagen, die kleinen bunten Tütchen mit der Aufschrift Bienenwiese, gibt es doch in allen einschlägigen Geschäften“.

Bienenwiese soll im nächsten Jahr noch größer werden

Dass sich die Leute, die vorbeikommen freuen, erzählt er und dass er sich dann mit ihnen freut.

Und im nächsten Jahr soll die Bienenwiese noch größer werden. „Da schlage ich zwei Fliegen mit einer Klappe, es gibt mehr Nahrung für die Insekten und ich erspare mir das Mähen“, so der 81-Jährige augenzwinkernd.

Von Gerlinde Irmscher