Senzig

Die Staatsanwaltschaft Cottbus hat am Dienstag erste Einblicke in den Hintergrund der Tragödie in Senzig mit fünf Toten gegeben. Wie Oberstaatsanwalt Gernot Bantleon sagte, tötete Familienvater Devid R. aus Angst, verhaftet zu werden und seine Kinder zu verlieren.

Devid R. verfasste längeren Abschiedsbrief

Laut Bantleon schilderte der 40 Jahre alte Berufsschullehrer in einem längeren Abschiedsbrief den Anlass für die Tat. Demnach hatte er ein Impfzertifikat für seine Frau fälschen lassen. Linda R., ebenfalls 40 Jahre alt, war als Betriebswirtin in der Verwaltung der TH Wildau tätig. Dort sei das gefälschte Impfzertifikat aufgefallen.

Laut Abschiedsbrief fürchtete Devid R. nun, dass er wegen der Fälschung verhaftet wird, und dass ihm und seiner Frau die Kinder weggenommen werden. Aus diesem Grund erschoss R. seine Frau, seine Kinder und letztlich auch sich selbst mit einer Pistole.

In Senzig spricht man von einer Bilderbuchfamilie

Es ist das tragische Ende einer Familie, die zuvor von vielen in Senzig als harmonisch und durchweg lebensfroh wahrgenommen wurde. Eine Bilderbuchfamilie, wie Senziger sie beschreiben. Devid R. galt als kommunikativer und hochintelligenter Typ, als Unternehmer, als Macher. Und als einer, der immer konkrete und fundierte Pläne verfolgte.

Das Haus von Familie R. Tage nach der Familientragödie. Quelle: Gerlinde Irmscher

Nach dem, was in öffentlich zugänglichen Quellen über ihn zu finden ist, stammte er ursprünglich aus Zeuthen. Er hatte an der TH Wildau Wirtschaftswissenschaften studiert, soll aber auch Ingenieur gewesen sein. Während des Studiums gründete er mit einem Freund eine Event-Agentur und veranstaltete erst im Studentenclub, dann in größerem Rahmen Feste und Events.

Das bekannteste war das Oktoberfest in Wildau, das Devid R. gemeinsam mit seinem Geschäftspartner ins Leben rief und das über die Jahre zu einem riesigen Fest mit bis zu 12.000 Besuchern anwuchs. Die letzte Auflage in diesem Jahr soll Devid R. aber nicht mehr organisiert haben.

Vor drei Jahren in die Stadtvilla in Senzig gezogen

Beruflich wollte er als junger Mann in die Automobilindustrie. Er landete dann aber als Berufsschullehrer in Wildau. Zuletzt beschäftigte sich Devid R. mit Brunnenbau und wollte sich auf diesem Gebiet ein neues Geschäftsfeld erschließen.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit seiner Frau Linda R. zog er vor gut drei Jahren in die neu gebaute Stadtvilla in Senzig. Das Haus bot genug Platz für die inzwischen fünfköpfige Familie. Die drei Töchter der R.s kamen im Abstand von sechs Jahren zur Welt, die jüngste besuchte zuletzt die Kita in Senzig, die beiden älteren die örtliche Grundschule. Mutter Linda R. wird als strukturiert und liebevoll beschrieben. Als eine Frau, die das stressige Familienleben mit drei Kindern und ihren Beruf scheinbar mühelos und mit einem Lächeln managen konnte.

Das Thema Corona wurde immer wichtiger

Obwohl sie noch nicht lange in Senzig lebten, waren sie im Ort verwurzelt und gern gesehene Gäste auf Geburtstagen und Feiern. Devid R. kam an mit seiner kommunikativen Art, seinem Wissen, seinen Fähigkeiten. Zuletzt sei das Thema Corona aber immer präsenter bei ihm gewesen, heißt es. Gespräche hätten sich zunehmend um dieses eine Thema gedreht. Er habe sich dann in der Querdenkerszene engagiert. „Es hat düstere Tendenzen gegeben“, sagt einer, der ihn kannte. Aber eine solche Tat ist nach wie vor für alle im Ort unvorstellbar.

Zumal auch die im Abschiedsbrief formulierten Befürchtungen wohl wenig realistisch sind. Zwar hat der Bundestag in diesem Jahr schärfere Strafen für das Fälschen von Impfpässen und die Benutzung gefälschter Impfpässe beschlossen. Laut Gernot Bantleon werden in solchen Fällen aber „nicht zwingend Haftstrafen ausgesprochen“. Ein intaktes Familienleben gilt üblicherweise als strafmildernd. Es gebe auch keine Erkenntnisse dazu, dass Devid R. im großen Stil Impfpassfälschung betrieben habe.

Zeitpunkt der Tat in Senzig noch offen

Ob Linda R. nach dem Auffliegen des gefälschten Impfpasses berufliche Konsequenzen zu befürchten hatte, ist bislang nicht bekannt. Die TH Wildau will sich unter Verweis auf das laufende Verfahren und die Privatsphäre der Opfer nicht dazu äußern. Die Benutzung gefälschter Impfunterlagen für den Impfnachweis am Arbeitsplatz kann zur Abmahnung, im Einzelfall aber auch bis zur fristlosen Kündigung führen.

Offen ist bisher auch noch der Tatzeitpunkt. Der könne erst mit Abschluss der Obduktion am Mittwoch eingegrenzt werden, so Oberstaatsanwalt Gernot Bantleon.

Haben Sie oder Bekannte Suizidgedanken? Dann wenden Sie sich bitte an folgende Rufnummern: Telefon-Hotline (kostenfrei, 24 h), auch Auskunft über Hilfsdienste: (0800) 111 0 111 (evangelisch)

(0800) 111 0 222 (römisch-katholisch)

(0800) 111 0 333 (für Kinder/Jugendliche) Im Internet: www.telefonseelsorge.de

Von Oliver Fischer