Bundestagswahlen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming - Jung und engagiert: Vincent Gebhardt aus Königs Wusterhausen ist 19 Jahre alt und will für Die Partei in den Bundestag

Der Jugend wird oft nachgesagt, dass sie unpolitisch sei: Das ist absolut falsch, sagt Vincent Gebhardt. Der 19-jährige Abiturient aus Königs Wusterhausen engagiert sich seit dem vergangenen Jahr in der Satirepartei Die Partei. Im September will er über die Liste im Wahlkreis 62 in den Bundestag einziehen.