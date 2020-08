Halbe/Märkisch Buchholz

Die Buchholzer Straße 5 – 22 der Gemeinde Halbe muss aufgrund der Sprengung einer Panzerabwehrmine am Freitag, den 14. August, ab 8 Uhr geräumt und evakuiert, sowie die Fenster und gegebenenfalls Türen in allen befindlichen Gebäuden in diesem Bereich offen gehalten werden.

Kita „ Märchenwald “ ganztägig geschlossen

Die Kita „ Märchenwald“ im Hammerscher Weg in Halbe muss aufgrund dieser Sprengung ganztätig geschlossen werden.

Landesstraße 74 gesperrt

Die L74 wird ebenfalls zwischen Höhe Tierheim in Märkisch Buchholz und der Buchholzer Straße in Halbe am Freitag ab 8.30 Uhr für den Straßenverkehr gesperrt. Der Linienverkehr der RVS, sowie Einsatz- und Rettungskräfte sind hiervon ausdrücklich ausgenommen, solange der Sperrkreis nicht geschlossen wurde.

Allen unberechtigten Personen ist es untersagt, das Gefahrengebiet zu betreten oder zu befahren oder sich dort aufzuhalten.

Die Freigabe des Gebietes erfolgt erst nach erfolgreicher Sprengung der Panzerabwehrmine durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst. Die Gebietsfreigabe erfolgt durch die Einsatzleitung und die Polizei.

Von MAZonline