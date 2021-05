Boom pflanzlicher Milch-Alternativen: Haferdrinks bald auch aus der Region?

Königs Wusterhausen

Vegane und laktosefreie Drinks aus Hafer-Milch schon bald „Made in Teltow-Fläming“? Silvia Fuchs, Geschäftsführerin des Bauernverbands Teltow-Fläming, kann sich das durchaus vorstellen. „Der Markt für pflanzliche Milch-Alternativen wächst und wächst – das ist eine Realität, die wir anerkennen müssen“, sagt die Landwirte-Vertreterin. „Eine bei Vielen beliebte Variante sind Getränke aus Hafermilch und dieses Getreide wächst auch in unseren Breiten gut.“

Die Idee, dass Hafer nicht nur als Futtermittel für Tiere oder als Müsli taugt, sondern sich auch prima als pflanzliche Milch-Alternative macht, will der Bauernverband des Landkreises mit einer Informationskampagne unter die Mitglieder bringen. „Wir sind dabei, diese Idee publik zu machen“, sagt Fuchs. Ziel sei es, in dem Hype für Pflanzenmilch eine wirtschaftliche Chance für Landwirte und vor allem Milchbauern zu sehen – damit diese ihn nicht ausschließlich als Bedrohung verstehen.

Silvia Fuchs, Geschäftsführerin des Kreisbauernverbands Teltow-Fläming, sieht, dass sich der Milch-Markt verändert. Quelle: Uwe Klemens

Hafer, Soja und Co. auf dem Vormarsch

Denn unbestreitbare Tatsache ist: Schon seit mehreren Jahren beanspruchen pflanzliche Alternativen zur herkömmlichen Kuhmilch mehr und mehr Platz in den Regalen der Supermärkte. Immer mehr Menschen greifen als Ersatz für die herkömmliche Milch zu den merklich teureren „Drinks“ und „Getränken“ aus Hafer, Soja und Co. Milch dürfen sich die pflanzlichen Alternativen offiziell übrigens nicht nennen. Den Namen „Milch“ dürfen laut einer EU-Verordnung nur Produkte tragen, die aus Eutern stammen.

Ob nun Milch oder Drink: Die Pflanzen-Produkte sind rasant auf dem Vormarsch. Einer aktuellen Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zufolge ist mittlerweile jeder zehnte verkaufte Liter Milch in Deutschland keine Kuhmilch mehr – sondern pflanzlichen Ursprungs.

Jeder zehnte verkaufte Liter Milch ist pflanzlich

Gleichzeitig sinkt nach IW-Angaben der Milch-Konsum der Bundesbürger: Von 54 Litern je Kopf im Jahr 2000 auf 50 Liter im Jahr 2019. Der Boom ist international. Laut einer Studie der niederländischen ING-Bank werden im Jahr 2025 pflanzliche Milchprodukte rund 5 Milliarden Euro Umsatz in der EU und Großbritannien erzielen.

Ernährungsexperten erklären den Trend zur Pflanzenmilch mit einer Mischung aus Gründen. Während gesundheitliche Gründe wie eine Laktoseintoleranz für den Griff zur Milch-Alternative sprechen, spielt auch die wachsende Gruppe der Veganer und der Menschen eine Rolle, die weitgehend auf Fleisch und tierische Produkte verzichten möchten. Auch der Umstand, dass die Bevölkerung altert und im Schnitt eher junge Menschen Kuhmilch pur trinken, tut etwas zur Sache.

Vegan und laktosefrei: Pflanzliche Milch-Alternativen wie Haferdrinks werden immer beliebter. Quelle: Oliver Berg

Alternativen und Niedrigpreise machen Milchbauern zu schaffen

Mario Schwanke, Vorsitzender der Agrargenossenschaft Jüterbog (Teltow-Fläming), weiß um den sinkenden Kuhmilch-Konsum. Er sagt: „Das Thema pflanzliche Milch-Alternativen ist eins, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen.“ Für seine Agrargenossenschaft steht Einiges auf dem Spiel. Der Betrieb produziert täglich rund 20.000 Liter Milch, die zum großen Teil ans Deutsche Milchkontor geliefert wird. Aber auch in den Fleischereien der Marke Neumarkt in der Region können Kunden die Jüterboger Milch kaufen.

„Ich gehe davon aus, dass auch in Zukunft Milch getrunken und Milchprodukte konsumiert werden“, sagt Schwanke. Dass die Milchbauern in der Region immer weniger werden, liege nicht an den pflanzlichen Alternativen, sondern am jahrelangen Preisverfall bei der Milch. „Der Liter Milch müsste zwischen 35 und 40 Cent kosten und nicht wie jetzt nur 32 Cent, damit es wirtschaftlich ist.“

Der Markt bestimmt die Produktion

Schwankes Agrargenossenschaft versucht, durch Transparenz und nachhaltiges Wirtschaften die Kunden bei der Stange und der Kuhmilch zu halten. Und falls das auf Dauer nicht wirtschaftlich ist? „Ich kann mir den Anbau von Hafer oder Kichererbsen für pflanzliche Milch-Alternativen vorstellen“, sagt der Landwirt.

Auch im Nachbarlandkreis Dahme-Spreewald hat man grundsätzlich keine Berührungsängste, mit der Zeit und ihren Ernährungstrends zu gehen. „Letztlich regelt der Markt, was wir Landwirte produzieren“, sagt Frank Neczkiewicz, stellvertretender Vorsitzender des Bauernverbands Südbrandenburg. „Wenn Hafer zu einem vernünftigen Preis abgesetzt werden kann und die breite Gesellschaft milchartige Drinks aus diesem Getreide wünscht, werden wir uns auch in der Region darum kümmern.“

Ein Glas frische Kuhmilch. Quelle: Lukas Schulze

Milch-Image soll aufpoliert werden

Noch sei es aber trotz der wachsenden Marktanteile keineswegs so, dass die pflanzlichen Alternativen die gute alte Kuhmilch gänzlich zu verdrängen drohe. „Ich persönlich denke, dass zu einer ausgewogenen Ernährung auch Milch dazu gehört“, sagt Neczkiewicz. Diese Überzeugung lasse die Milchbauern in der Region weitermachen.

Der Landwirt sieht Chancen für die Kuhmilch in Image-Kampagnen – analog und digital. „Ich lade alle Menschen ein, wenn die Pandemie es wieder zulässt, auf die Höfe zu kommen und sich anzuschauen, wie wir arbeiten und wie unsere Milch hergestellt wird.“

Von Jérôme Lombard