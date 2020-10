Brand auf ehemaligem Militärgelände in Halbe  

Halbe

Ein Brand auf einem ehemaligen Militärgelände in Halbe im Amt Schenkenländchen hat am Dienstagabend die örtlichen Feuerwehren beschäftigt. Zunächst war unklar, was in der riesigen ehemaligen Panzerhalle brannte.

Beim Eintreffen der ersten Löscheinheiten drang dichter Rauch aus der verschlossenen Halle. Erst nachdem die Feuerwehr sich Zugang zu dem Gebäude verschafft hatte, stellte sich heraus, dass im Innern auf rund 1.000 Quadratmetern illegal abgeladener Müll und Unrat in Flammen stand.

Um ausreichend Löschwasser zur Verfügung zu haben, wurde von zwei Wasserentnahmestellen im Pendelverkehr das Wasser mit Tanklöschfahrzeugen zur Brandstelle befördert. Mehrere Atemschutztrupps drangen unterdessen in die völlig verrauchte riesige Halle ein und bekämpften die Flammen. Später unterstütze ein Radlader die Löscharbeiten und zog die Haufen auseinander.

Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung und muss auch klären, wer den Müll dort illegal entsorgt hat.

Von RND/ Julian Stähle