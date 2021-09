Offener Brief - Beitragsfreies Kitajahr in Heidesee: Darum schreiben Kommunalpolitiker einen offenen Brief an die Landesregierung

In einem Brief an Ministerpräsident Dietmar Woidke und Bildungsministerin Britta Ernst drückt die Gemeinde Heidesee mit ihrer Gemeindevertretung, ihrem Sozialausschuss sowie ihren Kitaausschüssen ihr Bedauern darüber aus, dass die Entscheidung das vorletzte Kita-Jahr beitragsfrei zu gestalten, verschoben wurde.