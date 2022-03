In der Nacht zum Samstag brach in einem Mehrfamilienhaus ein Feuer aus. Ein 43-Jähriger ist dabei ums Leben gekommen. Es gab eine weitere Verletzte.

In Lübben musste in der Nacht zum Samstag die Feuerwehr eingreifen (Symbolbild). Quelle: MARC JOHN via www.imago-images.de