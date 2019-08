Boddinsfelde

Wenn morgens der Hahn kräht, sind die meisten Mitglieder der Familie Labrenz vom Reitgut Boddinsfelde ( Landkreis Dahme-Spreewald) bereits auf den Beinen. Die 60 Pferde müssen raus aus den Boxen und mit frischem Heu und Futter versorgt werden. „Erst wenn das erledigt ist, treffen wir uns in der großen Wohnküche im Gutshaus zum Frühstück“, sagt Katrin Labrenz, die die Fäden der großen Familie zusammen hält.

Dazu gehören ihr Mann Herwig, dessen Eltern, und Sohn Martin mit seiner Freundin. Der zweite Sohn Christoph ist vor kurzem ausgezogen und hat vor wenigen Tagen geheiratet. Dessen Sohn, der gerade ein Vierteljahr alt ist, durfte schon bei der Hochzeit der Eltern dabei sein. Die Oma besucht ihn jeden Dienstag.

Das Reitgut Boddinsfelde gehört zu den schönsten in Brandenburg. Familie Labrenz hat es 2006 vor dem Verfall gerettet und nach und nach wieder aufgebaut. Heute wohnen sie hier mit 60 Pferden.

Alles begann 2005

Zwölf Jahre sind die Labrenz’ inzwischen auf dem Reitgut. 2005 wurde der Kaufvertrag unterschrieben, dann begann das große Aufräumen, denn das Gelände der Berliner Stadtgüter war seit Jahren verfallen. „Das Gutshaus war vollkommen zugewachsen, die Dächer kaputt, teilweise wuchsen oben Bäume raus“, erinnert sich Katrin Labrenz.

Doch das vier Hektar große Grundstück und die Gebäude schienen bestens geeignet, den Umzug vom Reiterhof in Selchow – der wegen des neuen Flughafens BER weichen musste – zu wagen.

Ein Jahr lang wurde nur geräumt, erst dann begann der Wiederaufbau. Und nicht nur die alten Gebäude wurden denkmalgerecht – das gesamte Areal steht unter Denkmalschutz – wieder in Ordnung gebracht. Das Gut selbst entstand mit einem eigenen Gutsbezirk in den Jahren 1907 bis 1910 durch das Städtische Hochbauamt, als Rieselgut für das damals noch selbstständige Rixdorf (ab 1920 Berlin-Neukölln).

Renovierung und Neubau

Neben der Ertüchtung des Alten wurde auch eine moderne Reithalle errichtet. Nebenan befinden sich die Boxen für die Pensionspferde. „Das war wirklich harte Arbeit“, so Katrin Labrenz. Zum Glück sind „ihre Männer“ und auch die Frauen sehr begabt. Das meiste haben sie ganz allein geschafft.

Blick ins Grüne: So lässt es sich aushalten. Quelle: Andrea Müller

Viele Pferdebilder

Heute wohnt die Großfamilie in dem ehemaligen Gutshaus. Parterre wohnen die Großeltern, in der oberen Etage die Eltern sowie Sohn mit Freundin. Jeder hat in dem großen Haus seinen abgeschirmten Bereich. Was aber alle miteinander verbindet, ist die Liebe zu den Pferden. An den Wänden hängen überall Bilder der beliebten Vierbeiner, deren Rücken für meisten hier die Welt bedeuten.

Im wilden Galopp geht es auf die Weide. Nach dem langen Winter drinnen sind die Vierbeiner nicht zu halten. Quelle: Marek Cieszkowski

Reiter gehören zur Familie

In Boddinsfelde handelt es nicht um einen Reitverein, es ist vielmehr ein Reitgut. „Das funktioniert wie ein landwirtschaftliches Unternehmen“, erklärt die Hof-Chefin. Dennoch versuchten sie das Unternehmen so zu lenken, wie sie es selbst früher im eigenen Verein erlebt haben: Familiär. So sind die Labrenz’ mit den Reitern irgendwie wie eine große Familie, viele gehen hier nicht nur reiten, sondern gehören auch zum Freundeskreis der Eigentümer.

Vorbereitung für das Hoffest: Dann werden beim Reiten auch schon die Kostüme getragen. Quelle: Andrea Müller

Veranstaltungen locken viele Besucher an

Eine wichtige Rolle spielen dabei die Veranstaltungen wie das Hoffest. Auch wenn die Pferde im Frühjahr im wilden Galopp das erste Mal auf die Weide dürfen, werden Hunderte Besucher angelockt. Dann wird auch das renovierte Taubenhaus geöffnet, das einst ein Spritzenhaus war. Hier können sich die Besucher laben. Den Ausschank erledigen meist die jungen Familienmitglieder.

Vor dem Taubenhaus, ehemals Spritzenhaus, kann mit großen Figuren Schach gespielt werden. Quelle: Andrea Müller

Kleines Museum zu besichtigen

In dem langen Gebäude links des Gutshauses wurde auch ein kleines Museum eingerichtet. Hier werden Exponate ausgestellt, die beim Aufräumen auf dem Gelände gefunden wurden. Es handelt sich vor allem um historische landwirtschaftliche Geräte und Pferdezubehör. Zu bewundern ist auch altes Geschirr der Berliner Stadtgüter und eine gewaltige Suppenkelle. „Die müssen damals Hunger gehabt haben“, scherzt Katrin Labrenz.

Etwas abseits befindet sich der Koppelweg, der durch ein kleines Wäldchen führt, und der Trailplatz. Hier können sich erfahrene Reiter mit ihren Pferden so richtig austoben, wenn sie über die raffinierten Hindernisse auf dem Terrain springen. Er ist noch ganz neu und wurde gerade erst zur Nutzung frei gegeben.

Symbolisch steht dieses metallene Herz auf der Wiese im Eingangsbereich: Ein großes Herz für Reiter und Pferde. Quelle: Andrea Müller

Neue Ferienwohnungen bald zu mieten

Bald dürfen auch Gäste auf dem Reitgut vorübergehend in den neuen Ferienwohnungen wohnen. 15 werden es mal sein, wenn alles fertig ist. Sieben sind bereits für die Bauabnahme vorbereitet. Ist die durch, können sie vermietet werden. „Jede von ihnen wird nach einer Pferderasse benannt“, verrät Katrin Labrenz. Ganz unten sei zum Beispiel die „Isländer-Wohnung“ zu finden.

Persus ist das neunte Fohlen, das seit dem Umwzug von Selchow nach Boddinsfelde auf dem Reiterhof geboren wurde. Peter Schober gehört zu den Reitern hier. Quelle: Andrea Müller

Die Hauptrolle auf dem Reitgut aber spielen die Pferde. Wenn ein Fohlen geboren wird – wie in diesem Jahr der kleine Hengst Persus – ist die Freude groß. Wird ein Pferd krank oder stirbt gar, ist die Trauer riesig. „Natürlich gehört das eine wie das andere zu unserem Alltag“, so die Chefin. Urlaub ist für die Familie dagegen ein Fremdwort.

Mehr als eine Woche im Jahr sei kaum drin. Einer muss mindestens immer vor Ort sein für den Fall der Fälle. Das große Herz auf der Wiese im Eingangsbereich erscheint wie eine Metapher auf das Leben hier, das vom ersten Hahnenschrei bis zum Zubettgehen der Liebe zu den Pferden gewidmet ist.

