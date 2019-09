Dahme-Spreewald

Seit sechs Monaten ziehen die Tiefbauer in Dahme-Spreewald Kabelschächte und legen Breitbandkabel in die Erde. Ziel: Bis Ende nächsten Jahres sollen die weißen Flecken von der Landkarte verschwinden. 95 Prozent der Haushalte im Landkreis sollen dann so weit ertüchtigt sein, dass sie über Verbindungsraten von m...