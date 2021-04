Heidesee

Heidesees Bürgermeister Björn Langner (parteilos) hat beim Land einen Vorstoß gemacht, der für die gesamte Region bedeutsam sein könnte. Langner will den Autobauer Tesla in die Verantwortung nehmen und die Feuerwehren der Region dort für den Umgang mit Elektroautos schulen lassen. „Tesla kann so seinen Beitrag leisten zur Daseinsvorsorge“, sagte er am Mittwoch auf einer Pressekonferenz zur Entwicklung im Umland des Tesla-Werks.

Der Hintergrund ist brisant: Verkehrsunfälle gehören zu einem der wesentlichen Einsatzgebiete der freiwilligen Feuerwehren. Sie sind geschult im Umgang mit eingeklemmten Fahrern, mit auslaufendem Öl und brennenden Flüssigkeiten. Elektroautos reagieren bei Unfällen aber anders, denn dort geraten keine Flüssigkeiten in Brand, sondern 400 bis 700 Kilogramm schwere Batterieanlagen, in denen potenziell tödliche Spannungen von rund 400 Volt anliegen.

Wrack in Spezialcontainer versenkt

Im vergangenen Jahr etwa blieb der Feuerwehr bei Groß Kreuz (Potsdam Mittelmark) bei einem tödlichen Unfall mit einem Elektro-Audi nichts anderes übrig, als das Fahrzeug ausbrennen zu lassen. Die Hitze des Feuers sei so stark gewesen, dass die Aluminiumverkleidung des Fahrzeugs geschmolzen ist, hieß es später. Weil Metall die Hitze speichert und die Brände anders als bei Flüssigkeitsbränden immer wieder aufflammen können, wurde das heiße Wrack anschließend per Kran in einem Spezialcontainer verfrachtet, der dafür extra aus Ludwigsfelde geholt werden musste. Der Container wurde mit Wasser geflutet und 24 Stunden lang überwacht, um sicher zu gehen, dass sich die Batterien nicht thermisch zersetzen und dass austretende Gase und giftige Stoffe neutralisiert werden können.

Hinzu kommt, dass in unterschiedlichen Fahrzeugmodellen unterschiedliche Batterien verbaut sind, die unterschiedlich reagieren und unterschiedliche Stoffe freisetzen können. Auf solche Brände seien die Feuerwehren der Region nicht vorbereitet, sagt Björn Langner.

Es gebe vielleicht ein paar Fachleute, aber die Wehren hätten weder die nötige Ausrüstung noch das nötige Know-How. „Wenn wir aber erst einmal eine große Fabrik in der Nähe haben, die Elektroautos produziert, wird auch die Zahl der Elektroautos in der Region drastisch zunehmen, und damit auch die Gefahr solcher Unfälle“, argumentiert Langner. „Jede Wehr muss deshalb fachlich in der Lage sein, solche Brände zu löschen. Viele Kommunen haben aber gar nicht die finanzielle Möglichkeit, die Wehren dafür fit zu machen.“

Björn Langner, Bürgermeister von Heidesee. Quelle: Gerline Irmscher

Langner schlägt deshalb eine Kooperation örtlicher Wehren mit der Werksfeuerwehr von Tesla vor. „Ich werde mich dafür einsetzen, dass die Wehren die Möglichkeit bekommen, dort ausgebildet zu werden“, sagt er.

Die Tesla Giga-Factory in Grünheide soll nach aktuellem Stand bereits im Juli den Betrieb aufnehmen. Innerhalb der nächsten zwei Jahre sollen dort 12.000 Menschen eingestellt werden und Tesla-Modelle in großer Zahl vom Band laufen.

Von Oliver Fischer