Briesen

Die Briesener Bleienten haben am Dienstag von der Berliner Volksbank in Halbe einen Scheck in Höhe von 1500 Euro erhalten. Filialleiter Matthias Schirmer sowie Kundenberaterin Cathrin Larberg waren mit dem überdimensionalen Scheck direkt in das kleine Schwimmbad von Briesen gekommen, das von den Rettungsschwimmern mit dem lustigen Namen tagtäglich betreut wird, damit Jung und Alt aus dem Ort, aber auch aus der Umgebung sein Badevergnügen haben kann.

Sprung ins Wasser – einige der Briesener Bleienten beherrschen die „Arschbombe“ bis zur Perfektion. Wer in der Nähe steht, wird von oben bis unten pitschnass. Quelle: Andrea Müller

Eigentlich hätte der Scheck schon 2020 übergeben werden sollen; konnte aber wegen der Corona-Pandemie nun erst in diesem Jahr übergeben werden. „Wir freuen uns, dass wir diese Unterstützung bekommen“, sagte Bleienten-Chefin Virginie Hoppe. Schirmer unterstrich, dass er glücklich sei, dem Freibad wieder etwas unter die Arme greifen zu können. Letztes Jahr hatten die Bleienten schon von dem Geld der Berliner Volksbank die neuen Umkleidekabinen gebaut. In diesem Jahr denken sie noch etwas darüber nach, wofür noch Geld ausgeben wollen. „Entweder wird es ein neues Spielgerät oder wir kaufen Schwimm- und Tauchzubehör“, verriet Hoppe. Auch ein Startblock oder Sprungbrett sei im Gespräch.

„Ich ziehe vor dem Engagement der Bleienten den Hut“, sagte Schirmer nach der Übergabe des Schecks. Nur durch das Ehrenamt funktioniere der Badebetrieb. Aus eigener Erfahrung wisse er, welch Aufwand und Energie hinter diesem Einsatz stehe. Gemeinsam mit seiner Kollegin schaute er sich die gesamte Anlage an. Für die Übergabe des Schecks hatten sich alle sogar die Hosenbeine nach oben gekrempelt, um in „Tuchfühlung“ mit dem Element der Bleienten zu kommen. So holten sich alle nasse Füße für einen guten Zweck.

Hosen hoch krempeln und ab ins 24 Grad warme Nass: Zur Scheckübergabe gingen alle für einen guten Zweck ins Wasser. Quelle: Andrea Müller

Bei den Briesener Bleienten engagieren sich derzeit 13 Leute. Momentan, so Hoppe, gebe es darüber hinaus sieben Anwärter, die bei den Bleienten mitmachen wollten. Das ist aber gar nicht so einfach, denn um als Rettungsschwimmer tätig zu werden, muss man eine Prüfung ablegen – und die hat es zum Beispiel in „Silber“ in sich. Dazu gehört unter anderem das Schwimmen von 400 Metern in verschiedenen Lagen wie Brust- oder Kraulschwimmen. 25 Meter müssen durchgetaucht werden. Ein fünf Kilogramm schwerer Gegenstand ist aus einer Tiefe von fünf Metern hoch zu holen. Über eine Strecke von 50 Metern muss geschleppt werden; beide – Schlepper wie zu Rettender – sind bekleidet. Mehr Zeit als vier Minuten steht dafür nicht zur Verfügung. Dazu kommt noch der Theorieteil und natürlich die Erste Hilfe.

„Die brauchen wir schon außerhalb des Wassers bei kleineren Verletzungen“, so Hoppe, die nun mit einer Weiterbildung auch Erzieherin ist. Der Verbindung zur Schule in Halbe sei es zu verdanken, dass die Hortkinder in den Ferien das Freibad in Briesen mit nutzen können. Die Mädchen und Jungen kämen mit großer Begeisterung und hätten viel Spaß. Das war auch am Dienstag zu beobachten, als der Scheck von der Berliner Volksbank übergeben wurde.

Neben den Bleienten wurden am Dienstag auch Krokodile im Briesener Freibad gesichtet. Angst hatte davor keiner, wie dieser Sprung beweist. Quelle: Andrea Müller

Dabei wäre das Freibad beinahe 2016 geschlossen worden, weil einfach keine Rettungsschwimmer da waren, die das Badevergnügen hätten absichern können. Die Dorfgemeinschaft hatte damals beschlossen, einfach selbst Rettungsschwimmer zu werden. Das Bad selbst existiert bereits seit 1977 und wurde also in tiefsten DDR-Zeiten in dem kleinen Dorf errichtet.

Der Scheck ist schon aus 2020, konnte aber erst in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie an die Briesener Bleienten übergeben werden. Quelle: Andrea Müller

Die Briesener Bleienten haben viel Freude an ihrem „Job“, den sie tagtäglich während des Sommers schieben. Es sei die Gemeinschaft, sagen sie, die den Reiz der Aufgabe ausmache, aber auch die Herausforderung, den hohen sportlichen Anforderungen gewachsen zu sein. Denn im Ernstfall gehe es darum, Leben zu retten. In Wirklichkeit sind die Frauen und Männer im Freibad Briesen nämlich ganz und gar keine „Bleienten“.

Von Andrea Müller