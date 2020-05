Corona: Briesener Freibad in den Startlöchern

Briesen

Ohne Corona wäre im Freibad Briesen jetzt schon sehr viel los. Doch der Saisonstart muss noch ein paar Tage warten. Die Briesener Bleienten, die den Schwimmbetrieb hier absichern, bereiten jedoch alles vor, damit etwa Mitte Juni wieder in Briesen gebadet werden kann.

Zur Galerie Die Briesener Bleienten erledigen jetzt noch die letzten Arbeiten, bevor es im Freibad etwa Mitte Juni wieder losgehen kann – wenn auch unter neuen Bedingungen wegen Corona.

Technik unter die Lupe genommen

Letzte Woche wurde zum Beispiel die Filteranlage für das Wasser unter die Lupe genommen und gewartet. „Für dieses Jahr ist noch mal alles in Ordnung, in naher Zukunft aber muss sie unbedingt saniert werden“, sagt Susan Fischer. Der Posten ist Bestandteil des Haushaltes in Halbe, der diesen Donnerstag verabschiedet werden soll. Für das Freibad in Briesen geht es um rund 150 000 Euro. „Wenn das Geld wegen Corona nicht freigegeben wird, dann stirbt das Schwimmbad und mit ihm die Kultur hier vor Ort“, sind sich die Bleienten sicher.

Anzeige

Verzicht wegen Corona

Ohnehin muss in diesem Jahr wegen der Pandemie auf vieles verzichtet werden, was sonst fester Bestandteil des Dorflebens ist. Seit Monaten ist das Kulturzentrum geschlossen; außerdem mussten bereits das Neptun- und Traktorenfest abgesagt werden wegen Corona. So soll wenigstens das kleine Freibad über den Sommer Begegnungsort sein – wenn auch auf Abstand.

Weitere MAZ+ Artikel

Der Eingang zum Freibad Briesen vor der Saisoneröffnung 2020: Tor schon geöffnet, aber noch bis Mitte Juni geschlossen wegen Corona. Quelle: Andrea Müller

Bestimmungen abwarten

„Wie wir das genau organisieren, werden wir besprechen, sobald wir alle Bestimmungen genau kennen“, erklärt Susann Fischer. Da der Ort klein ist, sähen die Bleienten kein Problem, die Badegäste so zu organisieren, dass nie zu viele Menschen auf einmal da sind. Wegen der Übersichtlichkeit könne auch gut auf Abstände geachtet werden.

Marke Eigenbau

Im Moment stehen aber noch andere Aufgaben an. So ist Daniel Rosenberg zurzeit dabei, die neuen Umkleidekabinen zu errichten. „Die sind Marke Eigenbau“, erklärt er. Rund 1000 Euro haben sie dafür von der Berliner Volksbank erhalten. Zunächst habe Rosenberg den Neubau auf dem Papier entworfen, dann das Material besorgt und nun baue er sie auch noch eigenhändig auf. Zuvor habe er alle Teile weiß beziehungsweise blau gestrichen, damit die Umkleide farblich zum Freibad passt. „Wenn man sie sieht, muss man irgendwie ans Meer denken“, finden die Bleienten.

Besonders die Türen der neuen Umkleidekabinen machen „Welle“. Quelle: Andrea Müller

Alte Umkleide hat ausgedient

Das ist nicht von der Hand zu weisen, denn das Türkis des Badewassers, das helle Grün der Liegewiese und das Blau des Himmels strahlen nur eines aus: Eine Einladung zum Verweilen. Nicht ins Bild passen hingegen die alten Umkleidekabinen. „Die werden wir in den nächsten Tagen abreißen und entsorgen“, so Nicole Felgenhauer. Rund 25 Jahre hat der Dreierblock gedient; jetzt ist seine Zeit abgelaufen. Das Gesundheitsamt des Landkreises hatte die Kabinen mehrmals bemängelt.

Rettungsschwimmer gesucht

Gegenwärtig sind die Bleienten auch dabei, einen Plan aufzustellen, damit auch immer ein Rettungsschwimmer vor Ort ist, wenn die Saison in Briesen wirklich startet. Die Vereinsmitglieder unter Vorsitz von Virginie Hoppe hatten sich allesamt zu Rettungsschwimmern ausbilden lassen, die in einer Art Schichtdienst ehrenamtlich für die Sicherheit der Badegäste sorgen. „Ein Mitglied unseres Vereins kann dieses Jahr aus privaten Gründen nicht mit dabei sein“, so Fischer. Ohnehin würde man aber auf der Suche nach Freiwilligen sein, die diese Dienste mit absichern können.

Auffrischung der Prüfungen steht an

Für die Bleienten stehen in diesem Jahr auch die Auffrischungsprüfungen in Sachen Rettungsschwimmer an, die ganz schön was abverlangen „Wegen der Corona-Krise konnten wir uns bisher darauf kaum vorbereiten“, beklagen die Bleienten. Normalerweise bekommen sie Freikarten für ihr Training von Tropical Islands, das ja ebenfalls wegen der Corona-Pandemie schließen musste, aber nun auch kurz vor der Wiedereröffnung steht.

Lesen Sie auch

Von Andrea Müller