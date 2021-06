Briesen

Das Freibad Briesen ist wieder geöffnet: Am Montagnachmittag konnten die ehrenamtlichen Rettungsschwimmer „Briesener Bleienten“ das beliebte Freibad wieder in Betrieb nehmen.

Dafür bekommen sie viel Hilfe von anderen engagierten Bewohnern des Dorfes, die sich um den Einlass kümmern oder mal kleinere Reparaturarbeiten übernehmen. „Ohne sie wären wir aufgeschmissen“, sagt „Bleiente" Virginie Hoppe. Sie ist Ansprechpartnerin, wenn es um das Freibad geht, wenn jemand Fragen hat zu Schwimmabzeichen zum Beispiel. Die „Bleienten“ dürfen Seepferdchen-Prüfungen abnehmen. Bald wird es aber auch möglich sein, Bronze- und Silber-Abzeichen zu bekommen. Die Schwimm- und Fitnesstrainerin Ina Plaul aus Halbe will Kurse anbieten.

Dorfgemeinschaft wurde zu Rettungsschwimmern

Einen Aquafitnesskurs mit Ina Plaul gibt es schon, immer freitags. Der ist allerdings schon ausgebucht. „Man kommt richtig ins Schwitzen“, ist Hoppe begeistert. Da macht es gar nichts, dass die Wassertemperatur momentan erst bei 20 Grad Celsius liegt.

Die Briesener Bleienten sind gut erkennbar. Quelle: Andrea Müller

Mit dem Startschuss für den allgemeinen Badespaß beginnt für die Frauen und Männer, die sich „Briesener Bleienten“ nennen, das harte Training: In diesem Jahr müssen alle die umfangreichen Rettungsschwimmerprüfungen erneut ablegen. 2016 hatten sich die Dorfbewohner zusammengeschlossenen, um ihr wegen Rettungsschwimmer-Mangel von Schließung bedrohtes Freibad zu retten. Das existiert seit 1977 und ist für die Briesener im Sommer der Treffpunkt im Ort.

Schwimmkurse für Schulklassen sind geplant

Natürlich läuft das alles coronakonform. Wer ins Bad will, benötigt kein negatives Schnelltestergebnis, muss aber die Kontaktdaten hinterlassen, im Ein- und Ausgangsbereich sowie in den geschlossenen Räumen Maske tragen und sowieso Abstand halten. „Das hat im letzten Jahr auch gut funktioniert“, sagt Susann Fischer, Ortsvorsteherin und stellvertretende Halber Bürgermeisterin (Wir für hier). Sie war mit als erste „Bleiente“ am Montagnachmittag im Einsatz. Demnächst wird es auch wieder Schwimmunterricht für Schulklassen geben.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ziel ist, das Bad während der Sommerwochen täglich mindestens von 15 bis 18 Uhr zu öffnen. Je nach Verfügbarkeit der „Bleienten“, die alle anderen Berufen nachgehen, wird es vielleicht auch mal längere Öffnungszeiten und sogar „Nachtschwimmen“ geben können. Außerdem haben die „Bleienten“ sieben weitere Interessierte für ihr aktuell noch neunköpfiges Team gewinnen können. Die neuen, für die ebenfalls am Montag das gemeinsame Training begann, kommen zum Teil sogar aus den umliegenden Orten.

Das Briesener Neptunfest wird es diesmal nicht geben. „Das kommt nächstes Jahr wieder, dann mit dem Traktorentreffen“, kündigt Susann Fischer voller Zuversicht an.

Aktuelle Infos immer auf der Facebook-Seite der Briesener Bleienten. Kontakt Virginie Hoppe: 01 73-9 52 50 80.

Von Karen Grunow