Berlin

„Fühmanns Literatur ist wertvoll, auch über die Grenzen Deutschlands hinaus“, sagt Volker Scharnefsky. Einem Zufall ist es zu verdanken, dass die literarischen Quellen des rastlos Schaffenden der Nachwelt erhalten geblieben sind.

Berlin und Märkisch Buchholz: Bibliothek Franz Fühmanns an drei Standorten verteilt

„Ja, ich hatte seinerzeit das große Glück, zufällig Fühmanns private Arbeitsbibliothek zu entdecken“, blickt Scharnefsky zurück. Fühmanns Bibliothek war zu seinen Lebzeiten auf drei Standorte verteilt: die Berliner Wohnung am Strausberger Platz 1, sein Arbeitsdomizil in Märkisch Buchholz und eine hauptstädtische Ladenwohnung.

Tochter Barbara Richter-Fühmann verkauft Bücher an ein Antiquariat am Prenzlauer Berg in Berlin

In großen Taschen schaffte der Schriftsteller Exemplare, die er für seine literarische Arbeit brauchte, von einem Ort zum anderen. Nachdem Fühmann am 8. Juli 1984 verstorben war, blieb die Bibliothek rund zwei Jahrzehnte im Familienbesitz. Bis sich seine Tochter Barbara Richter-Fühmann dazu entschloss, die Bücher ihres Vaters an ein Antiquariat am Prenzlauer Berg zu verkaufen.

Beim Ordnen habe Scharnefsky versucht, Fühmanns Bibliothek so ursprünglich wie möglich zu erhalten. Diese Zettelkästen gehören zu der geretteten Bibliothek von Franz Fühmann. Quelle: Volker Scharnefsky

Dort entdeckte Volker Scharnefsky 2013 rein zufällig die rund 17.000 in Bananenkisten verstauten Bücher. Blitzschnell wurde ihm klar: Er hatte einen Schatz gehoben! Dieser Schatz braucht fortan einen festen Platz. Das stand für Scharnefsky fest.

Gesichtet und gut sortiert wollte er die einzigartige Sammlung Fühmann-Freunden und Literatur-Forschern für alle Zeit dauerhaft zugänglich machen. Vehement setzte sich der erfahrene Bibliothekar erfolgreich dafür ein, dass die Zentral- und Landesbibliothek Berlin (ZLB) Fühmanns äußerst vielseitige und wunderbare Bücherwelt ankauft. Seitdem hütet Scharnefsky als ZLB-Gruppenleiter auch diesen Nachlass-Schatz.

Beim Ordnen habe er versucht, Fühmanns Bibliothek so ursprünglich wie möglich zu erhalten. Zahllose Zettel mit Anmerkungen, die in den Büchern steckten, wurden an ihren Plätzen gelassen. Ebenso Zeitungsartikel, Fotos, Briefe und was Scharnefsky sonst noch zwischen den Seiten fand.

„Fühmann war ein unvergleichlicher Bücherliebhaber und Büchersammler“, sagt Scharnefsky. Wertschätzung als Mensch und Schriftsteller wurde ihm schon zu Lebzeiten reichlich zuteil. Davon zeugen fünf laufende Meter Bücher mit teils sehr persönlichen Widmungen so prominenter Zeitgenossen wie dem Literatur-Nobelpreisträger Günter Grass. „Alle diese gewidmeten Bücher sind ein riesiges Kompliment an die Person Fühmann.“

Von Frank Pechhold