Königs Wusterhausen

Diese Vier wollen am 4. Juli Bürgermeister werden: Michaela Wiezorek (Bündnis 21), Patrick Franke (die PARTEI), Birgit Uhlworm (UFL) und Swen Ennullat (FWKW).

Wofür stehen die Kandidaten? Was wollen sie erreichen und wie sieht ihre Vision für die Stadt aus? Die MAZ hat alle vier Kandidaten gebeten, ihre fünf wichtigsten politischen Vorhaben nach dem Einzug ins Rathaus aufzuschreiben – mit nicht mehr als 4000 Zeichen.

Was darüber hinausgeht, wird gekürzt. Den Auftakt machte Birgit Uhlworm, Kandidatin der Unabhängigen Frauenliste Königs Wusterhausen, am Montag. Am Dienstag legte die Kandidatin für das Bündnis 21, Michaela Wiezorek, nach. Es folgt der Kandidat der Wählergruppe FWKW, Swen Ennullat. Im Folgenden werden seine Vorhaben unkommentiert abgedruckt.

Wenn Swen Ennullat Bürgermeister wird, will er...

Wir wachsen in den nächsten zehn Jahren um 25 %. Um diesen Prozess klug und feinfühlig zu gestalten, müssen wir alle Interessen mit hoher Transparenz und öffentlichem Diskurs abwägen. Jede Investition soll auf ihre Vorteile für uns alle überprüft werden. Dabei spielt die Erhaltung unserer einzigartigen Natur eine zentrale Rolle. Die Umnutzung von Industriebrachen steht vor dem Eingriff in forst- und landwirtschaftliche Flächen.

Intelligente Arbeitsplätze sind mein Fokus statt Logistik mit viel Lärm und Verkehr. Der heimische Mittelstand soll gestärkt werden, weil er unseren Wohlstand sichert. Der Charakter jedes Ortsteils ist historisch gewachsen und einmalig. Wahrzeichen und typische Ortsbilder sollen erhalten werden, damit das Gefühl, zuhause zu sein, bestehen bleibt.

Die Digitalisierung greift tief in alle Bereiche unserer wachsenden Stadt, sie gehört vorangetrieben. Wir brauchen einen nachhaltigen ÖPNV: zuverlässig, sauber, bezahlbar. Alle Ortsteile müssen mit dem Rad erreichbar sein, auch für sichere Schulwege. Wasserstraßen gehören zu unserem großen Vorteil für Wirtschaft und Tourismus. Moderne Technologien erlauben nachhaltige Fährverbindungen. Mobilität ist Freiheit.

Schwerpunkte baulicher Investitionen sind Brandschutz und Bildung. Zu Letzterem zählen wohnortnahe Kitas, Horte, Schulen, Sportplätze und Turnhallen. Kein Ortsteil darf benachteiligt werden. Ein Haus der Jugend bietet Entfaltungsraum für die nächsten Generationen. Unser Vereinsleben prägt den Zusammenhalt der Stadt und gehört gleichberechtigt gestärkt.

Gute Stadtpolitik besteht im Ausbau sozialer Räume und der Begrenzung von öffentlichen Kosten - für ein Leben nach eigenen Vorstellungen. Das reicht von niedrigen Gewerbesteuern bis zu Beitragsfreiheit in Kita und Hort. Begegnungsstätten für alle sind kostenfrei nutzbar. Eine städtische Schulküche bringt Entlastung mit kostenfreiem Essen. Das kann auch ein Angebot für Senioren sein.

Wohnraum ist knapp und wird immer teurer. Mit der WoBauGe stehen wir in der Verantwortung, bezahlbare Wohnungen anzubieten. Die Gebühren für Wasser und Abwasser müssen stabil bleiben. Die Altanschließer-Problematik braucht eine faire Lösung. Der Ausbau der Sandstraßen muss neu geregelt werden. Über Ob und Wie sollen Anlieger mitentscheiden. Die Kostenverteilung muss gerecht werden.

550 Menschen arbeiten für die Stadt. Jeder dritte Euro des Haushalts wird dafür benötigt. Für mich ist das Rathaus der Dienstleister für die BürgerInnen. Zuhören und Mitdenken gehört dazu ebenso wie der sparsame Umgang mit Steuermitteln. Ich stehe für effiziente Führung. Das betrifft Jeden in jeder Funktion. Keine Ja-Sager dulden, aber Eigeninitiative fördern, besondere Leistungen prämieren. Viele Führungskräfte und Spezialisten gehen bald in den Ruhestand. Deren Wissen muss erhalten werden.

Eine Aufblähung mit zusätzlichen politischen Beamten – wie es die Kandidatin vom „Bündnis 21“ will – lehne ich ab. Die Zusammenarbeit mit der SVV ist meine größte Herausforderung. Wir sind alle Profis genug und tragen gemeinsam Verantwortung für eine neue Kultur des Miteinanders.

KW wird mit dem Mittel des Bürgervotums zum Vorbild für direkte Demokratie. Mein Ziel ist eine gerechtere Stadt, in der die Belange jeder Gruppe ernst genommen werden. Wir entscheiden gemeinsam über das Maß unseres Wachstums. Damit sich alle hier zuhause fühlen können. Voraussetzung für ein Bürgervotum zu zentralen Themen ist die klare Benennung von Pro und Contra jenseits politischer Interessen.

Ein Beispiel ist die Schule in Wernsdorf. Kommunale Gebäude und Flächen sind unter Wert an einen privaten Träger vermietet. Ein Minusgeschäft. Wir brauchen außerdem dort dringend eine kostenfreie, wohnortnahe Schule für alle. Das Bürgervotum entscheidet über: Neubau durch Kredite im zweistelliger Mio. Bereich, der erst in 8 Jahren steht, oder Kündigung wegen Eigenbedarf.

Von Jérôme Lombard