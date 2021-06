Königs Wusterhausen

Diese Vier wollen am 4. Juli Bürgermeister werden: Michaela Wiezorek (Bündnis 21), Birgit Uhlworm (UFL), Swen Ennullat (FWKW) und Patrick Franke (die PARTEI).

Wofür stehen die Kandidaten? Was wollen sie erreichen und wie sieht ihre Vision für die Stadt aus? Die MAZ hat alle vier Kandidaten gebeten, ihre fünf wichtigsten politischen Vorhaben nach dem Einzug ins Rathaus aufzuschreiben – mit nicht mehr als 4000 Zeichen. Was darüber hinausgeht, wird gekürzt.

Den Auftakt machte Birgit Uhlworm, Kandidatin der Unabhängigen Frauenliste Königs Wusterhausen, am Montag. Am Dienstag legte die Kandidatin für das Bündnis 21, Michaela Wiezorek, nach, gefolgt von Swen Ennullat (FWKW) am Mittwoch. Zum Abschluss hat Patrick Franke von der Partei die PARTEI das Wort. Im Folgenden werden seine Vorhaben unkommentiert abgedruckt.

Wenn Patrick Franke Bürgermeister wird, will er...

Es ist einfach, als Kandidat für das Amt des Bürgermeisters, Versprechen bezüglich bestimmter Vorhaben zu machen. Es ist aber sehr schwer, diese Versprechen einzuhalten, wenn sie davon abhängig sind, dass bestimmte Gremien darüber entscheiden müssen. Daher mein erstes Vorhaben: Keine leeren Versprechungen, sondern maximale Bürgerbeteiligung an möglichen Vorhaben für Königs Wusterhausen! Meine Tür wird immer offen stehen. Und nicht nur das, ich suche auch den Weg zu den Bürger*innen und das schon zwangsläufig, da ich nicht nur hier wohne, sondern auch hier lebe. Es gilt, die Ideen in der Stadt einzufangen und diese dann mit absoluter Überzeugungskraft vorzubringen und umzusetzen! Gemeinsam und nicht im Alleingang.Es bringt rein gar nichts, seine Vorhaben hier zu definieren, wenn nicht miteinander agiert werden kann. Versprechungen sind der dritte oder gar vierte Schritt. Ich werde alle Beteiligten vorher an einen Tisch holen. SVV, Verwaltung, Beiräte und alle die, die in bestimmten Vorhaben involviert sind. Ausloten, was zu tun ist und wie man das gemeinsam schaffen kann. Kein „das geht nicht“, sondern ein „so können und werden wir das schaffen“.

Und die Themen liegen schon viel zulange auf dem Tisch! Soziales, Bildung, Infrastruktur, Sicherheit. Und das ist nur ein kleiner Teil von dem, was zu erledigen ist. Also Ärmel hoch, zusammensetzten, Lösungen finden und endlich wieder agieren, statt zu reagieren. Und das ab sofort mit maximaler Transparenz und nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit, wie zuletzt bei der Feuerwehr-Hauptwache!Das Ehrenamt ist der Grundstein einer Stadtgemeinschaft. Das muss wieder deutlich werden. Während Mitglieder der SVV öffentlich als „Hobbyimker“ bezeichnet werden, müssen Kameradinnen und Kameraden der freiwilligen Feuerwehr zu niederen Bedingungen ihren Dienst ableisten. Letztere opfern nicht nur ihre Freizeit für das Gemeinwohl der Stadt, sondern gefährden auch mitunter ihre Gesundheit oder gar ihr Leben. Für solche Aufopferungen müssen sich Menschen derzeit in der Stadt beschimpfen lassen. Das muss sofort aufhören, damit das Ehrenamt in allen Vereinen, Gremien und Hilfsorganisationen wieder Spaß macht. Denn ohne Ehrenamt kann die ganze Stadt den Status 6 (nicht einsatzbereit) drücken und nicht nur eine Ortswehr.Nach Umsetzung der ersten drei Vorhaben haben die Bürger*innen und Beteiligten wieder ein klares Bild von dem, was zu tun ist. Nun heißt es die Vorhaben umzusetzen die bereits beschlossen sind und aus welchen Gründen auch immer nicht bearbeitet wurden. Dabei ist es wichtig, auf alle Vorhaben noch einmal einen unbefangenen Blick zu werfen.

Als Mensch und nicht als Bürokrat. Das kann natürlich nur jemand, der an den Planungen bisher nicht beteiligt war. So können dann der Beschluss der Feuerwehr-Hauptwache auf dem Funkerberg umgesetzt und endlich die Standortfrage der Grundschule in Senzig geklärt werden. Das geht nur in kooperativer Zusammenarbeit mit der Verwaltung und den politischen Gremien. Die Autorität hat ausgedient, das haben die letzten Jahre gezeigt.Jetzt, wo alle vorhandenen Beschlüsse in der Umsetzung sind, muss die fehlende Infrastruktur aufgeholt werden. Dazu gehören unter anderem ausreichend Bildungsplätze und Bildungsvielfalt von der Kita an bis zum Schulabschluss, die Schaffung von Angeboten für Jung und Alt insbesondere in den Ortsteilen oder der bürgernahe Ausbau der Sandpisten.

Die Schaffung von neuen Wohnraum geht nur Hand in Hand mit den Investoren. Diese müssen aber auch in die Pflicht genommen werden. Und zwar derart, dass sie beispielsweise nicht nur Betreuungseinrichtungen für die geplanten Wohneinheiten schaffen, sondern weit darüber hinaus, um derzeit fehlenden Plätze zu kompensieren. KW braucht einen Mietenspiegel, denn das ist ein notwendiger Schritt für die Schaffung von bezahlbaren Wohnraum.

Von Jérôme Lombard