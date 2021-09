Dahme-Spreewald

Nach der Wahlschlappe der SPD bei der Bundestagswahl vor vier Jahren ist der Partei am Sonntag ein politischer Durchmarsch geglückt. Im Wahlkreis 62 setzte sich mit 26,5 Prozent Sylvia Lehmann in den Kreisen Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming durch.

Der Trend zeichnete sich bereits in den letzten Wochen vor der Wahl ab. Mit einem großen Abstand folgt die CDU mit 19,9 Prozent und die AfD mit 17,6 Prozent bei den Erststimmen. Im Landkreis Dahme-Spreewald konnten eben diese Parteien vielerorts die meisten Stimmen für sich gewinnen.

So auch in Zeuthen, wo die SPD mit deutlichem Abstand sowohl bei den Erst- als auch bei den Zweitstimmen den Sieg einholte. Bürgermeister Sven Herzberger (parteilos) freute sich besonders über eine Wahlbeteiligung von 84,4 Prozent in der Gemeinde.

„Das ist zwei Prozent besser als vor vier Jahren“, so Herzberger. „Die Beteiligung liegt deutlich über der bundesweiten und zeigt, dass die Bürgerinnen und Bürger das Vertrauen in die Politik nicht verloren haben.“ Zum Vergleich: Bundesweit lag die Wahlbeteiligung am Sonntag bei 76,6 Prozent.

Herzberger räumte ein, nicht mit so einem deutlichen Wahlergebnis für die SPD gerechnet zu haben. „Ich dachte schon, dass es knapper wird“, so der Zeuthener Bürgermeister. Direktkandidatin der SPD Sylvia Lehmann gratulierte er noch am Sonntagabend und betonte, dass er sich auf die Zusammenarbeit freue. Dass die CDU so stark abfallen würde, habe er jedoch nicht wartet.

Zeuthens Bürgermeister Sven Herzberger: „Einbruch der Linken überrascht vielerorts“

„Erschüttert bin ich darüber, dass die Linke gerade noch mit einem blauen Auge in den Bundestag gekommen ist“, sagt Sven Herzberger. Zumindest hätten die Zeuthenerinnen und Zeuthener nicht verstärkt für die AfD gewählt, was er als positiv wertete.

In der Nachbargemeinde Eichwalde hingegen liegt die Partei anders als in vielen anderen Gemeinden in Dahme-Spreewald deutlich weiter hinten. So haben SPD, CDU, Die Linke und Bündnis90/ Die Grünen mehr Stimmen erhalten als die AfD. Ein Ergebnis, das Bürgermeister Jörg Jenoch (WIE) nicht verwundert. „Bereits zur letzten Kommunalwahl war das ähnlich“, erinnert er sich.

Sylvia Lehman (SPD) kann sich über die meisten Stimmen im Wahlkreis freuen Quelle: Karoline Wolf

Wie sein Kollege freut auch er sich über die hohe Wahlbeteiligung in der Kommune von 84,1 Prozent. „Das ist ein starkes Zeichen“, betont Jenoch. Das Ergebnis der SPD, die auch in Eichwalde die meisten Stimmen erhielt, überrasche ihn jedoch nicht, da die Partei bereits seit vielen Jahren dort starke Wahlerfolge erziele.

Nun gehe es in erster Linie darum eine Regierung zu bilden, worauf der Bürgermeister bereits gespannt sei. „Es gibt eine ganze Menge zu tun“, so Jenoch. Denn jetzt sei es wichtig, für die Bevölkerung Perspektiven zu schaffen.

Heidesees Bürgermeister Björn Langner: „Hoffnung auf bürgernahe Politik“

Ähnlich sieht es auch Heidesees Bürgermeister Björn Langner (parteilos). Er hofft, dass die neue Regierung endlich wieder bürgernahe Politik machen wird, die auf die Bedürfnisse der Bevölkerung eingeht.

Auch in Heidesee war die Wahlbeteiligung mit 82,3 Prozent sehr hoch. „Es ist super erfreulich, dass so viele Bürgerinnen und Bürger von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht haben“, so Langner. Anders als in anderen Kommunen in LDS sind es hier die sonstigen Parteien, die mit 18,9 Prozent bei den Erststimmen hinter der SPD liegen.

„Das hat mich sehr überrascht und freut mich natürlich, dass es gute bürgerliche Alternativen im Kreis gibt“, so der Bürgermeister. Mit Sylvia Lehmann und Jana Schimke (CDU) seien zudem nun zwei starke Vertreterinnen der Region gewählt worden, die für das Vorangehen der Sachpolitik sorgen werden, wie Langner hofft.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Landkreis Dahme-Spreewalds Landrat Stephan Loge verfolgte Kopf-an-Kopf-Rennen

„Der Wahlsieg für die SPD ist prima und auch ein Stück weit Genugtuung“, sagt Landrat Stephan Loge (SPD), der als langjähriges Parteimitglied auch schon herbe Wahlniederlagen erlebt hat. Das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPD und AfD im Süden der Region ist für Loge ein klares Signal an die Politik, dass die Menschen nun Lösungen erwarten und keine Tricksereien, wie er sagt. „Das setzen wir auch voraus, damit wir das Kommunalwesen entsprechend gestalten können“, so der Landrat.

„Je südlicher man kommt, desto höher ist die Anzahl der Stimmen für die AfD“, bemerkt auch Schönefelds Bürgermeister Christian Hentschel (BIS). In der Gemeinde nahe der Hauptstadt sei das jedoch anders. So ist es auch eine andere Partei, die dort den Sieg holte. „Aus der Erfahrung der letzten Kommunalwahlen kann man schon sagen, dass Schönefeld eher CDU-geprägt ist“, so Hentschel. Mit 25,5 Prozent liegt die CDU hier knapp vor der SPD.

Überrascht haben ihn jedoch der erhebliche Verlust der Linken und die Gewinne bei der FDP, bei der sich auch viele junge Wähler wiedergefunden zu haben scheinen. Wie seine Kollegen, freut auch Christian Hentschel sich über die hohe Wahlbeteiligung in seiner Gemeinde. „Das ist sehr schön und davon lebt letztendlich die Demokratie“, so der Bürgermeister.

Von Joice Saß