Dahme-Spreewald

Bei der Wahl des neuen Bundespräsidenten im Februar dürfen auch drei Vertreter aus dem Landkreis Dahme-Spreewald ihr Kreuz machen. Dazu gehören die Bundestagsabgeordneten Sylvia Lehmann (SPD), Norbert Kleinwächter und Steffen Kotré (beide AfD).

Sylvia Lehman (SPD) ist seit 1990 in der SPD. Seit 2019 sitzt die Brandenburgerin im Deutschen Bundestag. Quelle: Karoline Wolf

„Ich spüre eine große Dankbarkeit und Verantwortung, dass ich bei der Wahl des Bundespräsidenten mitwirken darf“, sagte Sylvia Lehmann auf MAZ-Anfrage. Für die SPD-Bundestagsabgeordnete ist es das dritte Mal, dass sie den Bundespräsidenten wählen darf. Bei den vorigen Wahlen (2012: Joachim Gauck; 2017: Frank-Walter Steinmeier) war sie als Delegierte vom Brandenburger Landtag entsandt worden.

Für die AfD wählen am 13. Februar Norbert Kleinwächter, AfD-Bundestagsabgeordneter aus Wildau (links), und Steffen Kortré. Quelle: privat/F. Bungert

Unterstützung für zweite Amtszeit von Bundespräsident Steinmeier

Nun wählt Sylvia Lehmann in ihrer Funktion als ordentliches Mitglied des Bundestags, dem sie seit 2019 angehört, den Bundespräsidenten. Die SPD-Politikerin rückte damals für Manja Schüle, die brandenburgische Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur geworden war, nach.

„Ich freue mich, dass sich die Ampelkoalition und auch die CDU zu Herrn Steinmeier bekannt hat“, sagte Lehmann. Dessen Wiederwahl am 13. Februar sieht sie mit Spannung entgegen. Die Wahl des höchsten Amtsträgers im Staat werde in den Fraktionen in mehreren Sitzungen nahezu zelebriert. „Da ist man schon sehr ergriffen“, verriet die SPD-Politikerin.

Wahl des Bundespräsidenten im Februar

Lehmann freut sich auch darauf, den anderen Wahlmänner und -frauen zu begegnen: „Da sind zum Teil Persönlichkeiten, die ich nur aus dem Fernsehen kenne.“ 2017 traf sie etwa auf den damaligen Bundestrainer Jogi Löw, der von den Grünen entsandt worden war. „Er war mir gleich angenehm“, erinnert sich Lehmann, die mit Löw unter anderem über ihren fußballbegeisterten Enkel plauderte.

Brandenburg entsendet 24 Delegierte

Der Bundespräsident wird von der Bundesversammlung in geheimer Wahl für fünf Jahre gewählt. Diese setzt sich aus den 736 Bundestagsabgeordneten und ebenso vielen Delegierten zusammen, die von den Landesparlamenten entsandt werden.

Regelmäßig werden neben Abgeordneten der Landesparlamente auch ehemalige Politiker, Prominente, Sportler und Künstler gewählt. Nach dem Verteilungsschlüssel hat der Brandenburger Landtag bereits im Dezember 24 Mitglieder für die Bundesversammlung benannt.

Von Josefine Sack